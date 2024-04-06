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باقري: الهجوم الإسرائيلي على قنصليتنا في دمشق "خطوة مجنونة" لن تمر دون رد
باقري: الهجوم الإسرائيلي على قنصليتنا في دمشق "خطوة مجنونة" لن تمر دون رد
سبوتنيك عربي
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، إن اغتيال القادة العسكرييين في الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق لن يمر دون... 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T07:30+0000
2024-04-06T07:31+0000
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ووصف باقري الهجوم بـ"الخطوة المجنونة"، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في هذه الجريمة، وأن إيران ستجعل العدو يندم على فعلته.وتابع: "المرحلة الثانية من تاريخ الكيان الصهيوني الغاصب سيكون فيها زواله"، مؤكدا أن عملية "طوفان الأقصى" كشفت عن الصورة الحقيقية له.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي، تمت مساء أمس الاثنين.وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240405/إعلام-دبلوماسيو-إسرائيل-يواجهون-تهديدات-متزايدة-بعد-قصف-القنصيلية-الإيرانية-في-دمشق-1087724943.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, العالم

باقري: الهجوم الإسرائيلي على قنصليتنا في دمشق "خطوة مجنونة" لن تمر دون رد

07:30 GMT 06.04.2024 (تم التحديث: 07:31 GMT 06.04.2024)
© AFP 2023 / ATTA KENAREرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، إن اغتيال القادة العسكرييين في الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق لن يمر دون رد، مؤكدا أن الانتقام سيكون في الوقت والمكان المناسبين.
ووصف باقري الهجوم بـ"الخطوة المجنونة"، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في هذه الجريمة، وأن إيران ستجعل العدو يندم على فعلته.
وتابع: "المرحلة الثانية من تاريخ الكيان الصهيوني الغاصب سيكون فيها زواله"، مؤكدا أن عملية "طوفان الأقصى" كشفت عن الصورة الحقيقية له.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
إعلام: دبلوماسيو إسرائيل يواجهون تهديدات متزايدة بعد قصف القنصلية الإيرانية في دمشق
أمس, 15:23 GMT
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.
من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
ليندا توماس جرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وسفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، خلال اجتماع مجلس الأمن 20 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
واشنطن ولندن ترفضان مناقشة مشروع قرار روسي بمجلس الأمن بشأن هجوم قنصلية إيران بدمشق
3 أبريل, 21:52 GMT
وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي، تمت مساء أمس الاثنين.
وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.
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