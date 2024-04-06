https://sputnikarabic.ae/20240406/رئيس-أركان-الجيش-الإيراني-الهجوم-الإسرائيلي-على-قنصليتنا-في-دمشق-خطوة-مجنونة-لن-تمر-دون-رد-1087739094.html

باقري: الهجوم الإسرائيلي على قنصليتنا في دمشق "خطوة مجنونة" لن تمر دون رد

باقري: الهجوم الإسرائيلي على قنصليتنا في دمشق "خطوة مجنونة" لن تمر دون رد

سبوتنيك عربي

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، إن اغتيال القادة العسكرييين في الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق لن يمر دون... 06.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-06T07:30+0000

2024-04-06T07:30+0000

2024-04-06T07:31+0000

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ووصف باقري الهجوم بـ"الخطوة المجنونة"، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في هذه الجريمة، وأن إيران ستجعل العدو يندم على فعلته.وتابع: "المرحلة الثانية من تاريخ الكيان الصهيوني الغاصب سيكون فيها زواله"، مؤكدا أن عملية "طوفان الأقصى" كشفت عن الصورة الحقيقية له.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي، تمت مساء أمس الاثنين.وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.

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https://sputnikarabic.ae/20240403/واشنطن-ولندن-ترفضان-مناقشة-مشروع-قرار-روسي-بشأن-الهجوم-على-قنصلية-إيران-بدمشق--1087665470.html

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