https://sputnikarabic.ae/20240406/مصر-تستضيف-غدا-اجتماعات-بين-حماس-وإسرائيل-لبحث-سبل-استعادة-التهدئة-في-قطاع-غزة-1087749318.html
مصر تستضيف غدا اجتماعات بين "حماس" وإسرائيل لبحث سبل استعادة التهدئة في قطاع غزة
مصر تستضيف غدا اجتماعات بين "حماس" وإسرائيل لبحث سبل استعادة التهدئة في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، اليوم السبت، عن أن "الساعات الأخيرة، شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في... 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T14:00+0000
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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصادر، قولها إن "رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووفد إسرائيلي يشاركون في مفاوضات القاهرة"، مشيرة إلى أنه "وبدعوة مصرية سيصل وفد قيادي من حماس إلى القاهرة، غدا الأحد، لبحث تطورات وقف إطلاق النار في غزة".وقال المصادر المصرية، إن "القاهرة تستضيف غدا اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء بقطاع غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة، وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240323/شكري-يجدد-رفض-مصر-القاطع-لأي-سيناريوهات-تستهدف-تهجير-سكان-غزة-وأي-اجتياح-لمدينة-رفح-1087306944.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم
مصر تستضيف غدا اجتماعات بين "حماس" وإسرائيل لبحث سبل استعادة التهدئة في قطاع غزة
كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، اليوم السبت، عن أن "الساعات الأخيرة، شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في القاهرة".
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصادر، قولها إن "رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووفد إسرائيلي يشاركون في مفاوضات القاهرة"، مشيرة إلى أنه "وبدعوة مصرية سيصل وفد قيادي من حماس إلى القاهرة، غدا الأحد، لبحث تطورات وقف إطلاق النار في غزة".
وقال المصادر المصرية، إن "القاهرة تستضيف غدا اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء بقطاع غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي
قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة
.
وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة، وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.