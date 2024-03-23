https://sputnikarabic.ae/20240323/شكري-يجدد-رفض-مصر-القاطع-لأي-سيناريوهات-تستهدف-تهجير-سكان-غزة-وأي-اجتياح-لمدينة-رفح-1087306944.html

شكري يجدد رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف تهجير سكان غزة وأي اجتياح لمدينة رفح

شكري يجدد رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف تهجير سكان غزة وأي اجتياح لمدينة رفح

سبوتنيك عربي

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، "تحذير مصر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ورفضها القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير... 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T14:33+0000

2024-03-23T14:33+0000

2024-03-23T14:33+0000

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وخلال استقباله وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، أكد شكري مجددا رفض مصر لأي اجتياح لمدينة رفح الفلسطينية.ووفقا للخارجية المصرية، تطرق النقاش إلى تداعيات الأزمة الراهنة على أمن البحر الأحمر، وما ترتب عنها من تهديدات جسيمة لحركة الملاحة والشحن الدوليين، حيث توافق الوزيران على الخطورة البالغة لتفاقم الأوضاع على النحو الذي نشهده في الوقت الراهن، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري وأمن الإقليم واستقراره، فضلا عن تبعات هذه الأزمة على الإقتصاد العالمي ككل.من جهته، أكد وزير خارجية سنغافورة، علي أن تدفق الملاحة بشكل آمن ومستدام فى قناة السويس يعد مصلحة عليا لبلاده، باعتبارها تمثل الوسيلة المثلى لنقل التجارة الخاصة لبلاده إلى أوروبا. وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة التواصل في متابعة برامج ومقترحات التعاون الثنائية، وتكثيف التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع. وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي