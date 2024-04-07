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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال
سبوتنيك عربي
أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، اليوم الأحد، أمرًا بقبول استقالة حكومة محمد صباح السالم الصباح، وتكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة... 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T12:01+0000
2024-04-07T12:01+0000
الكويت
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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، أفاد الأمر الأميري بأنه "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 4 يناير/كانون الثاني 2024م، بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي:وكانت الحكومة الكويتية قد تقدمت باستقالتها، أمس السبت، غداة إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية 2024، الجمعة الماضية.وتأتي استقالة الحكومة الكويتية، وفقا للمادة 57 من الدستور، التي تنص على إعادة تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.وقبيل تقديم الحكومة استقالتها، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، يوم الأربعاء 17 أبريل/ نيسان الجاري، ورفعه لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.يأتي هذان الإجراءان (تقديم الحكومة استقالتها، وصدور مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد) ضمن خارطة طريق يحددها الدستور عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية.
https://sputnikarabic.ae/20240124/أمر-أميري-كويتي-بتعيين-رئيس-الوزراء-نائبا-للأمير-حال-غيابه-عن-البلاد-1085354453.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال

12:01 GMT 07.04.2024
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATولي العهد ونائب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
ولي العهد ونائب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، اليوم الأحد، أمرًا بقبول استقالة حكومة محمد صباح السالم الصباح، وتكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، أفاد الأمر الأميري بأنه "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 4 يناير/كانون الثاني 2024م، بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي:
تقبل استقالة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية."
وكانت الحكومة الكويتية قد تقدمت باستقالتها، أمس السبت، غداة إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية 2024، الجمعة الماضية.
ولي العهد ونائب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
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وتأتي استقالة الحكومة الكويتية، وفقا للمادة 57 من الدستور، التي تنص على إعادة تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
وقبيل تقديم الحكومة استقالتها، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، يوم الأربعاء 17 أبريل/ نيسان الجاري، ورفعه لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
يأتي هذان الإجراءان (تقديم الحكومة استقالتها، وصدور مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد) ضمن خارطة طريق يحددها الدستور عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية.
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