https://sputnikarabic.ae/20240124/أمر-أميري-كويتي-بتعيين-رئيس-الوزراء-نائبا-للأمير-حال-غيابه-عن-البلاد-1085354453.html
أمر أميري كويتي بتعيين رئيس الوزراء نائبا للأمير حال غيابه عن البلاد
أمر أميري كويتي بتعيين رئيس الوزراء نائبا للأمير حال غيابه عن البلاد
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا، اليوم الأربعاء، بشأن تعيين نائبا له. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T08:30+0000
2024-01-24T08:30+0000
2024-01-24T08:30+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
الأخبار
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069177205_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_0e80b7eb3fdf6c52fca61425b8dc1c8e.jpg
وقال الأمر الأميري، إنه تم "تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، نائباً للأمير طوال فترة غياب الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد"، حسب وكالة الأنباء الكويتية- كونا.وأصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأسبوع الماضي، مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، والتي تضم 13 وزيرا.وتضمّن المرسوم، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، تعيين فهد يوسف السعود الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة، وعبد الله علي عبد الله اليحيى وزيرا للخارجية.وبذلك يكون الشيخ محمد صباح السالم الصباح أول رئيس للوزراء في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد البلاد في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليكون الأمير السابع عشر للبلاد. وعُيّن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرًا للبلاد، إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وتوفي أمير دولة الكويت، الشهر الماضي، عن عمر ناهز 86 عامًا، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي. وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.وتعرّض أمير الكويت قبلها بأسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.يذكر أن أمير الكويت كان قد فوّض، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.
https://sputnikarabic.ae/20240104/أمير-الكويت-يعين-الشيخ-محمد-صباح-السالم-الصباح-رئيسا-لمجلس-الوزراء-1084697233.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069177205_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_30fac33f9eb1e669bde072b4ead801e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أمر أميري كويتي بتعيين رئيس الوزراء نائبا للأمير حال غيابه عن البلاد
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا، اليوم الأربعاء، بشأن تعيين نائبا له.
وقال الأمر الأميري، إنه تم "تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، نائباً للأمير طوال فترة غياب الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد"، حسب وكالة الأنباء الكويتية- كونا.
وأصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأسبوع الماضي، مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة
برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، والتي تضم 13 وزيرا.
وتضمّن المرسوم، الذي نشرته وكالة
الأنباء الكويتية، تعيين فهد يوسف السعود الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة، وعبد الله علي عبد الله اليحيى وزيرا للخارجية.
وبذلك يكون الشيخ محمد صباح السالم الصباح أول رئيس للوزراء في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد البلاد في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليكون الأمير السابع عشر للبلاد.
وعُيّن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
، أميرًا للبلاد، إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وتوفي أمير دولة الكويت
، الشهر الماضي، عن عمر ناهز 86 عامًا، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي. وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.
وتعرّض أمير الكويت قبلها بأسبوعين، لوعكة صحية طارئة
، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.
يذكر أن أمير الكويت كان قد فوّض، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.