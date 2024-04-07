https://sputnikarabic.ae/20240407/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-عدد-من-السفن-الإسرائيلية-والبريطانية-والأمريكية-1087778299.html

"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف عدد من السفن الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية

"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف عدد من السفن الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ 5 عمليات عسكرية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، استهدفت خلالها عددًا من السفن الإسرائيلية والبريطانية... 07.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-07T13:38+0000

2024-04-07T13:38+0000

2024-04-07T13:39+0000

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وجاء في بيان للجماعة تلاه المتحدث باسم قواتها المسلحة، العميد يحيى سريع: "نفذت القوات المسلحة اليمنية، خمس عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية، وعلى النحوِ التالي، نفذت القوات البحرية عملية استهداف لسفينة "هوب آيلاند" البريطانية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة".وأضاف: "وكذلك نفذت عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة الأولى "إم إس سي جريس إف" في المحيط الهندي، والأخرى "إم إس سي جينا" في البحرِ العربي. تمت عمليةُ الاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وقد حققت العملية أهدافها".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأربعاء 3 أبريل/ نيسان الجاري، أن لديها مفاجآت عسكرية بشأن هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.وبحسب قناة "المسيرة"، قال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكّل من جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي: "من سواحل البحر الأحمر أو من خارجها يمكننا تحقيق الأهداف التي نريدها دفاعا عن بلدنا ونصرة لفلسطين".وأضاف: "ما يزال لدينا الكثير من المفاجآت العسكرية، وهناك عمليات عسكرية نتكتم عنها في إطار استراتيجية إعلامية محددة".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله" أنه، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم استهداف 86 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب قولها.

https://sputnikarabic.ae/20240407/هيئة-التجارة-البحرية-البريطانية-تعلن-تلقيها-بلاغا-عن-هجوم-في-البحر-الأحمر-قبالة-سواحل-اليمن-1087766458.html

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أنصار الله, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى