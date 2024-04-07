https://sputnikarabic.ae/20240407/هيئة-التجارة-البحرية-البريطانية-تعلن-تلقيها-بلاغا-عن-هجوم-في-البحر-الأحمر-قبالة-سواحل-اليمن-1087766458.html

هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغا عن هجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن

هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغا عن هجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة عدن اليمنية. 07.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-07T07:35+0000

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2024-04-07T07:35+0000

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إلا أن الهيئة لم تعط على الفور مزيدا من التفاصيل، وذكرت في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة "إكس"، أن "السلطات تحقق في الأمر".كما ناشدت السفن بالتحرك بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.وكانت الهيئة قد أعلنت مساء أمس السبت، أن صاروخاً سقط غير بعيد عن سفينة جنوب غربي مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير.وذكرت في بيان أنه تم إطلاق صاروخين باتجاه السفينة.وأوضحت أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اعترضت الصاروخ الأول، مضيفة أن "الثاني ارتطم بالمياه على مسافة من السفينة".وأشارت إلى أن السفينة "لم تبلغ عن أي أضرار مادية أو بشرية".وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.والخميس الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنه منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم استهداف 86 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240403/أنصار-الله-أسقطنا-الهالة-الإعلامية-التي-نسجتها-أمريكا-حول-نفسها-1087649608.html

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