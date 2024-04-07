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هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغا عن هجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن
هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغا عن هجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة عدن اليمنية. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T07:35+0000
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إلا أن الهيئة لم تعط على الفور مزيدا من التفاصيل، وذكرت في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة "إكس"، أن "السلطات تحقق في الأمر".كما ناشدت السفن بالتحرك بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.وكانت الهيئة قد أعلنت مساء أمس السبت، أن صاروخاً سقط غير بعيد عن سفينة جنوب غربي مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير.وذكرت في بيان أنه تم إطلاق صاروخين باتجاه السفينة.وأوضحت أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اعترضت الصاروخ الأول، مضيفة أن "الثاني ارتطم بالمياه على مسافة من السفينة".وأشارت إلى أن السفينة "لم تبلغ عن أي أضرار مادية أو بشرية".وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.والخميس الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنه منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم استهداف 86 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240403/أنصار-الله-أسقطنا-الهالة-الإعلامية-التي-نسجتها-أمريكا-حول-نفسها-1087649608.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل

هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغا عن هجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن

07:35 GMT 07.04.2024
© AFP 2023 / RAWAD MADANATقوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية
قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© AFP 2023 / RAWAD MADANAT
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة عدن اليمنية.
إلا أن الهيئة لم تعط على الفور مزيدا من التفاصيل، وذكرت في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة "إكس"، أن "السلطات تحقق في الأمر".
كما ناشدت السفن بالتحرك بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.
وكانت الهيئة قد أعلنت مساء أمس السبت، أن صاروخاً سقط غير بعيد عن سفينة جنوب غربي مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير.
وذكرت في بيان أنه تم إطلاق صاروخين باتجاه السفينة.
وأوضحت أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اعترضت الصاروخ الأول، مضيفة أن "الثاني ارتطم بالمياه على مسافة من السفينة".
وأشارت إلى أن السفينة "لم تبلغ عن أي أضرار مادية أو بشرية".
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
"أنصار الله": أسقطنا الهالة الإعلامية التي نسجتها أمريكا حول نفسها
3 أبريل, 14:13 GMT
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
والخميس الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنه منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم استهداف 86 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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