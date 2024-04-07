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إصابة إسرائيليين اثنين في إطلاق نار استهدف حافلة بالضفة الغربية
إصابة إسرائيليين اثنين في إطلاق نار استهدف حافلة بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إصابة شخصين في عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية بالضفة الغربية. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T07:46+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "جريحان بينهما إصابة خطيرة سقطا في هجوم إطلاق نار على حافلة".وأوضحت أنه "وقف الإرهابي على جانب الطريق وفتح النار - تعرفت عليه قوات الجيش الإسرائيلي وحلقت بطائرة إلى مكان الحادث".ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن الإسعاف الإسرائيلي أن فتاة تبلغ من العمر 19 عاما أصيبت بجروح خطيرة، بينما أصيب رجل في الخمسينيات من عمره ولكن حالته جيدة إلى متوسطة في الهجوم.وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج. بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم إرسال تعزيزات، مشيرا إلى أنه سيقدم المزيد من التفاصيل حول الحادث قريبا. فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية بأنه تم إغلاق الطريق السريع في الاتجاهين في منطقة الهجوم.وتأتي هذه الهجمات، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وأودت الحرب الإسرائيلية بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20240331/إصابة-3-إسرائيليين-بجروح-خطيرة-في-عملية-طعن-في-أسدود-فيديو-1087565920.html
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إصابة إسرائيليين اثنين في إطلاق نار استهدف حافلة بالضفة الغربية

07:46 GMT 07.04.2024 (تم التحديث: 08:10 GMT 07.04.2024)
© AP Photo / Ariel Schalitسيارة إسعاف إسرائيلية
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إصابة شخصين في عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية بالضفة الغربية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "جريحان بينهما إصابة خطيرة سقطا في هجوم إطلاق نار على حافلة".
وأوضحت أنه "وقف الإرهابي على جانب الطريق وفتح النار - تعرفت عليه قوات الجيش الإسرائيلي وحلقت بطائرة إلى مكان الحادث".
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن الإسعاف الإسرائيلي أن فتاة تبلغ من العمر 19 عاما أصيبت بجروح خطيرة، بينما أصيب رجل في الخمسينيات من عمره ولكن حالته جيدة إلى متوسطة في الهجوم.
وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج.
بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم إرسال تعزيزات، مشيرا إلى أنه سيقدم المزيد من التفاصيل حول الحادث قريبا.
فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية بأنه تم إغلاق الطريق السريع في الاتجاهين في منطقة الهجوم.
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وتأتي هذه الهجمات، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
وأودت الحرب الإسرائيلية بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
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