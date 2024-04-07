https://sputnikarabic.ae/20240407/إصابة-إسرائيليين-اثنين-في-إطلاق-نار-استهدف-حافلة-بالضفة-الغربية-1087767029.html

إصابة إسرائيليين اثنين في إطلاق نار استهدف حافلة بالضفة الغربية

إصابة إسرائيليين اثنين في إطلاق نار استهدف حافلة بالضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إصابة شخصين في عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية بالضفة الغربية. 07.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-07T07:46+0000

2024-04-07T07:46+0000

2024-04-07T08:10+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

أخبار الضفة الغربية

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101840/28/1018402846_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_ca955b4f2c114697a4e8671fd6ddbaf2.jpg

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "جريحان بينهما إصابة خطيرة سقطا في هجوم إطلاق نار على حافلة".وأوضحت أنه "وقف الإرهابي على جانب الطريق وفتح النار - تعرفت عليه قوات الجيش الإسرائيلي وحلقت بطائرة إلى مكان الحادث".ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن الإسعاف الإسرائيلي أن فتاة تبلغ من العمر 19 عاما أصيبت بجروح خطيرة، بينما أصيب رجل في الخمسينيات من عمره ولكن حالته جيدة إلى متوسطة في الهجوم.وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج. بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم إرسال تعزيزات، مشيرا إلى أنه سيقدم المزيد من التفاصيل حول الحادث قريبا. فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية بأنه تم إغلاق الطريق السريع في الاتجاهين في منطقة الهجوم.وتأتي هذه الهجمات، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وأودت الحرب الإسرائيلية بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

https://sputnikarabic.ae/20240331/إصابة-3-إسرائيليين-بجروح-خطيرة-في-عملية-طعن-في-أسدود-فيديو-1087565920.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار