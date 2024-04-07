https://sputnikarabic.ae/20240407/الأمم-المتحدة-أكثر-من-17-مليون-شخص-في-اليمن-بحاجة-إلى-المساعدات-الصحية-خلال-2024-1087786563.html
الأمم المتحدة: أكثر من 17 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الصحية خلال 2024
الأمم المتحدة: أكثر من 17 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الصحية خلال 2024
سبوتنيك عربي
دعت الأمم المتحدة المانحين إلى تمويل وكالات الإغاثة في اليمن من أجل تقديم المساعدات الصحية لأكثر من 17 مليون شخص في أمس الحاجة إليها جراء الصراع الذي تشهده... 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T21:36+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن، عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، إن "17.8 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الصحية خلال 2024. حوالي 75% منهم أطفال ونساء".وأضاف البيان أنه "في يوم الصحة العالمي، نذكّر بالحاجة الماسة إلى التمويل لتمكين وكالات الإغاثة من الاستمرار في تقديم المساعدات الصحية الحيوية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها"، مؤكدا أن "اليمن لا يحتمل الانتظار".يذكر أن اليمن يعاني للعام العاشر على التوالي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي بينها القطاع الصحي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعُد يعمل سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والكادر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240407/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-عدد-من-السفن-الإسرائيلية-والبريطانية-والأمريكية-1087778299.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار
الأمم المتحدة: أكثر من 17 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الصحية خلال 2024
دعت الأمم المتحدة المانحين إلى تمويل وكالات الإغاثة في اليمن من أجل تقديم المساعدات الصحية لأكثر من 17 مليون شخص في أمس الحاجة إليها جراء الصراع الذي تشهده البلاد ويدخل عامه العاشر.
القاهرة- سبوتنيك. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن، عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، إن "17.8 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الصحية خلال 2024. حوالي 75% منهم أطفال ونساء".
وأضاف البيان أنه "في يوم الصحة العالمي، نذكّر بالحاجة الماسة إلى التمويل لتمكين وكالات الإغاثة من الاستمرار في تقديم المساعدات الصحية الحيوية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها"، مؤكدا أن "اليمن لا يحتمل الانتظار".
يذكر أن اليمن يعاني للعام العاشر على التوالي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"
، انعكست تداعياته على مختلف النواحي بينها القطاع الصحي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعُد يعمل سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والكادر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.