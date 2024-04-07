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https://sputnikarabic.ae/20240407/الذكاء-الاصطناعي-يساعد-في-تحسين-حركة-القطارات-في-كازاخستان-1087766892.html
الذكاء الاصطناعي يساعد في تحسين حركة القطارات في كازاخستان
الذكاء الاصطناعي يساعد في تحسين حركة القطارات في كازاخستان
سبوتنيك عربي
استخدم متخصصون من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي لتحسين تشغيل النقل بالسكك الحديدية في كازاخستان، حيث يمكن للشبكة العصبية اتخاذ قرار تنظيمي... 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T07:43+0000
2024-04-07T07:43+0000
مجتمع
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يسهل النظام تنظيم حركة القطارات في قسم "زيتيغان-ألتينكو"، وهو ذو أهمية استراتيجية لاقتصاد كازاخستان، والذي يؤدي إلى الحدود مع الصين، وطول الطريق السريع 191 كيلومترا.في حالة حدوث مشاكل فنية، ستقدم الشبكة العصبية توقعات لتطور الأحداث لليوم التالي. كما سيعرض البرنامج خلال ثلاث ثواني خيارات الخروج من حالة الطوارئ. ومع ذلك، لن يكون قادرا على استبدال المراقب بالكامل.وقال أندريه نوفيكوف، كبير المهندسين في مختبر العمليات الموجية وأنظمة التحكم التابع للمعهد: "على سبيل المثال، لدينا مسار سيحدده الذكاء الاصطناعي عندما يتوقف القطار. رسميا، هناك منصة لهذا في المحطة، في هذا الوقت الطريق مفتوح للحركة. لكن المراقبين في وضع مماثل يوجهون القطار إلى طريق مختلف. لماذا؟ إنهم يتخذون هذا القرار مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه في تلك اللحظة يتوقف قطار الشحن على المسار المجاور".وأضاف: "في مثل هذه الحالة، لا يستطيع الناس ببساطة مغادرة القاطرات - يتم إغلاق الممر بواسطة قطار آخر". وأشار الخبراء إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد مهندس الجرافيك في إنشاء جدول قطار، مع مراعاة نحو 50 عيارا وقيودًا. أولوية الشبكة العصبية هي أن يقوم الموظف بوضع جدول قياسي واحد على مدار الأسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20240304/أسرع-قطار-في-العالمفيديو-1086651926.html
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علوم
علوم

الذكاء الاصطناعي يساعد في تحسين حركة القطارات في كازاخستان

07:43 GMT 07.04.2024
© AP Photo / Eugene Hoshikoسائق قطار في طوكيو
سائق قطار في طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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استخدم متخصصون من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي لتحسين تشغيل النقل بالسكك الحديدية في كازاخستان، حيث يمكن للشبكة العصبية اتخاذ قرار تنظيمي في بضع ثوانٍ، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للمعهد.
يسهل النظام تنظيم حركة القطارات في قسم "زيتيغان-ألتينكو"، وهو ذو أهمية استراتيجية لاقتصاد كازاخستان، والذي يؤدي إلى الحدود مع الصين، وطول الطريق السريع 191 كيلومترا.
في حالة حدوث مشاكل فنية، ستقدم الشبكة العصبية توقعات لتطور الأحداث لليوم التالي. كما سيعرض البرنامج خلال ثلاث ثواني خيارات الخروج من حالة الطوارئ. ومع ذلك، لن يكون قادرا على استبدال المراقب بالكامل.
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وقال أندريه نوفيكوف، كبير المهندسين في مختبر العمليات الموجية وأنظمة التحكم التابع للمعهد: "على سبيل المثال، لدينا مسار سيحدده الذكاء الاصطناعي عندما يتوقف القطار. رسميا، هناك منصة لهذا في المحطة، في هذا الوقت الطريق مفتوح للحركة. لكن المراقبين في وضع مماثل يوجهون القطار إلى طريق مختلف. لماذا؟ إنهم يتخذون هذا القرار مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه في تلك اللحظة يتوقف قطار الشحن على المسار المجاور".
وأضاف: "في مثل هذه الحالة، لا يستطيع الناس ببساطة مغادرة القاطرات - يتم إغلاق الممر بواسطة قطار آخر".
وأشار الخبراء إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد مهندس الجرافيك في إنشاء جدول قطار، مع مراعاة نحو 50 عيارا وقيودًا. أولوية الشبكة العصبية هي أن يقوم الموظف بوضع جدول قياسي واحد على مدار الأسبوع.
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