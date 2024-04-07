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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
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مرايا العلوم
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ملفات ساخنة
ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
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مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
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شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
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ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
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ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
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قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
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https://sputnikarabic.ae/20240407/العلماء-يكتشفون-مكانا-بأنقى-هواء-على-وجه-الأرض-1087768894.html
العلماء يكتشفون مكانا بأنقى هواء على وجه الأرض
العلماء يكتشفون مكانا بأنقى هواء على وجه الأرض
سبوتنيك عربي
أنظف هواء على وجه الأرض هو الفضاء فوق المحيط الجنوبي بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، وفقا للعلماء الأستراليون. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T09:05+0000
2024-04-07T09:05+0000
مجتمع
علوم
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قام الباحثون بتحليل الغلاف الجوي باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، ووجدوا أن الهواء فوق القارة القطبية الجنوبية نظيف بشكل خاص، ليس فقط بسبب غياب الانبعاثات الصناعية هنا، ولأن الغطاء السحابي فوق القارة القطبية الجنوبية له بنية خلوية خاصة تنتج كميات كبيرة من الأمطار. ووفقا للعلماء، تغسل الأمطار الغزيرة والثلوج المتساقطة جزيئات الهباء الجوي الملوثة للهواء، ويصبح الهواء نظيفًا بشكل خاص بعد مرور تيار بارد. بالإضافة إلى ذلك، تسهم العوالق النباتية في ضمان الهواء النظيف، حسب موقع "كليمات أند أتموسفير سينس".
https://sputnikarabic.ae/20240405/عيون-إلكترونية-العلماء-الروس-يبتكرون-جهازا-يساعد-المكفوفين-1087706096.html
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علوم
علوم

العلماء يكتشفون مكانا بأنقى هواء على وجه الأرض

09:05 GMT 07.04.2024
© Sputnikالسماء
السماء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أنظف هواء على وجه الأرض هو الفضاء فوق المحيط الجنوبي بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، وفقا للعلماء الأستراليون.
قام الباحثون بتحليل الغلاف الجوي باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، ووجدوا أن الهواء فوق القارة القطبية الجنوبية نظيف بشكل خاص، ليس فقط بسبب غياب الانبعاثات الصناعية هنا، ولأن الغطاء السحابي فوق القارة القطبية الجنوبية له بنية خلوية خاصة تنتج كميات كبيرة من الأمطار.
عيون زرقاء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
مجتمع
عيون إلكترونية... العلماء الروس يبتكرون جهازا يساعد المكفوفين
5 أبريل, 08:01 GMT
ووفقا للعلماء، تغسل الأمطار الغزيرة والثلوج المتساقطة جزيئات الهباء الجوي الملوثة للهواء، ويصبح الهواء نظيفًا بشكل خاص بعد مرور تيار بارد. بالإضافة إلى ذلك، تسهم العوالق النباتية في ضمان الهواء النظيف، حسب موقع "كليمات أند أتموسفير سينس".
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