https://sputnikarabic.ae/20240407/العلماء-يكتشفون-مكانا-بأنقى-هواء-على-وجه-الأرض-1087768894.html
العلماء يكتشفون مكانا بأنقى هواء على وجه الأرض
العلماء يكتشفون مكانا بأنقى هواء على وجه الأرض
سبوتنيك عربي
أنظف هواء على وجه الأرض هو الفضاء فوق المحيط الجنوبي بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، وفقا للعلماء الأستراليون. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T09:05+0000
2024-04-07T09:05+0000
2024-04-07T09:05+0000
مجتمع
علوم
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قام الباحثون بتحليل الغلاف الجوي باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، ووجدوا أن الهواء فوق القارة القطبية الجنوبية نظيف بشكل خاص، ليس فقط بسبب غياب الانبعاثات الصناعية هنا، ولأن الغطاء السحابي فوق القارة القطبية الجنوبية له بنية خلوية خاصة تنتج كميات كبيرة من الأمطار. ووفقا للعلماء، تغسل الأمطار الغزيرة والثلوج المتساقطة جزيئات الهباء الجوي الملوثة للهواء، ويصبح الهواء نظيفًا بشكل خاص بعد مرور تيار بارد. بالإضافة إلى ذلك، تسهم العوالق النباتية في ضمان الهواء النظيف، حسب موقع "كليمات أند أتموسفير سينس".
https://sputnikarabic.ae/20240405/عيون-إلكترونية-العلماء-الروس-يبتكرون-جهازا-يساعد-المكفوفين-1087706096.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
العلماء يكتشفون مكانا بأنقى هواء على وجه الأرض
أنظف هواء على وجه الأرض هو الفضاء فوق المحيط الجنوبي بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، وفقا للعلماء الأستراليون.
قام الباحثون بتحليل الغلاف الجوي باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، ووجدوا أن الهواء فوق القارة القطبية الجنوبية نظيف بشكل خاص، ليس فقط بسبب غياب الانبعاثات الصناعية هنا، ولأن الغطاء السحابي فوق القارة القطبية الجنوبية له بنية خلوية خاصة تنتج كميات كبيرة من الأمطار.
ووفقا للعلماء، تغسل الأمطار الغزيرة والثلوج المتساقطة جزيئات الهباء الجوي الملوثة للهواء، ويصبح الهواء نظيفًا بشكل خاص بعد مرور تيار بارد. بالإضافة إلى ذلك، تسهم العوالق النباتية في ضمان الهواء النظيف، حسب موقع "كليمات أند أتموسفير سينس".