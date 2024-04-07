https://sputnikarabic.ae/20240407/القوات-الأمريكية-تدمر-نظام-صواريخ-متنقل-تابع-لـأنصار-الله-وتسقط-طائرة-مسيرة-1087782830.html
القوات الأمريكية تدمر نظام صواريخ متنقل تابع لـ"أنصار الله" وتسقط طائرة مسيرة
القوات الأمريكية تدمر نظام صواريخ متنقل تابع لـ"أنصار الله" وتسقط طائرة مسيرة
سبوتنيك عربي
أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، بيانا أعلنت فيه أنها نجحت في تدمير نظام صواريخ "أرض- جو" متنقل في الأراضي التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" في... 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T16:11+0000
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وأوضح البيان أن "تدمير نظام الصواريخ وإسقاط المسيرة، وقع تقريبا ما بين الساعة العاشرة صباحا والثالثة مساءً بتوقيت صنعاء يوم أمس السبت 6 أبريل (نيسان الجاري)".وأضاف البيان: "في حوالي الساعة 6:00 مساء بتوقيت صنعاء، اكتشفت سفينة تابعة للتحالف صاروخا مضادا للسفن ونجحت في الاشتباك معه وتدميره، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".واختتم البيان بأنه "تبين أن هذه الأنظمة تمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، وشدد على أن "القيادة المركزية الأمريكية مكرسة لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا لسفن التحالف والسفن التجارية".وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ 5 عمليات عسكرية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، استهدفت خلالها عددًا من السفن الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.وجاء في بيان للجماعة تلاه المتحدث باسم قواتها المسلحة، العميد يحيى سريع: "نفذت القوات المسلحة اليمنية، خمس عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية، وعلى النحوِ التالي، نفذت القوات البحرية عملية استهداف لسفينة "هوب آيلاند" البريطانية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة".وأضاف: "وكذلك نفذت عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة الأولى "إم إس سي جريس إف" في المحيط الهندي، والأخرى "إم إس سي جينا" في البحرِ العربي. تمت عمليةُ الاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وقد حققت العملية أهدافها".وتابع: "نفذ سلاحُ الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، عمليتين عسكريتين استهدفتا عددا من الفرقاطات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله" أنه، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم استهداف 86 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب قولها.
https://sputnikarabic.ae/20240402/خبير-عسكري-يمني-يوضح-أهداف-زيارة-المبعوث-الأمريكي-للمنطقة-في-هذا-التوقيت--1087625265.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية
القوات الأمريكية تدمر نظام صواريخ متنقل تابع لـ"أنصار الله" وتسقط طائرة مسيرة
أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، بيانا أعلنت فيه أنها نجحت في تدمير نظام صواريخ "أرض- جو" متنقل في الأراضي التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" في اليمن، كما أسقطت طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر.
وأوضح البيان أن "تدمير نظام الصواريخ وإسقاط المسيرة، وقع تقريبا ما بين الساعة العاشرة صباحا والثالثة مساءً بتوقيت صنعاء يوم أمس السبت 6 أبريل (نيسان الجاري)".
وأضاف البيان: "في حوالي الساعة 6:00 مساء بتوقيت صنعاء، اكتشفت سفينة تابعة للتحالف صاروخا مضادا للسفن ونجحت في الاشتباك معه وتدميره، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".
واختتم البيان بأنه "تبين أن هذه الأنظمة تمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف
والسفن التجارية في المنطقة"، وشدد على أن "القيادة المركزية الأمريكية مكرسة لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا لسفن التحالف والسفن التجارية".
وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ 5 عمليات عسكرية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، استهدفت خلالها عددًا من السفن الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.
وجاء في بيان للجماعة تلاه المتحدث باسم قواتها المسلحة، العميد يحيى سريع: "نفذت القوات المسلحة اليمنية، خمس عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية، وعلى النحوِ التالي، نفذت القوات البحرية عملية استهداف لسفينة "هوب آيلاند" البريطانية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة".
وأضاف: "وكذلك نفذت عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة الأولى "إم إس سي جريس إف" في المحيط الهندي، والأخرى "إم إس سي جينا" في البحرِ العربي. تمت عمليةُ الاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وقد حققت العملية أهدافها".
وتابع: "نفذ سلاحُ الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، عمليتين عسكريتين استهدفتا عددا من الفرقاطات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف جماعة "أنصار الله
" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله" أنه، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم استهداف 86 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب قولها.