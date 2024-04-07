القوات الأمريكية تدمر نظام صواريخ متنقل تابع لـ"أنصار الله" وتسقط طائرة مسيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
تصريح السيد نصرالله
خلال يوم القدس العالمي
06:07 GMT
1 د
تصريح السيد نصرالله
خلال يوم القدس العالمي
06:08 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
06:32 GMT
149 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
08:48 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بايدن يدعو قطر ومصر للضغط على “حماس” لإبرام اتفاق تهدئة
15:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:34 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
17:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
القاهرة تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين حماس وإسرائيل
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240407/القوات-الأمريكية-تدمر-نظام-صواريخ-متنقل-تابع-لـأنصار-الله-وتسقط-طائرة-مسيرة-1087782830.html
القوات الأمريكية تدمر نظام صواريخ متنقل تابع لـ"أنصار الله" وتسقط طائرة مسيرة
القوات الأمريكية تدمر نظام صواريخ متنقل تابع لـ"أنصار الله" وتسقط طائرة مسيرة
سبوتنيك عربي
أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، بيانا أعلنت فيه أنها نجحت في تدمير نظام صواريخ "أرض- جو" متنقل في الأراضي التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" في... 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T16:11+0000
2024-04-07T16:11+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085015563_0:0:2866:1612_1920x0_80_0_0_b3f626290e6744651d8c2bf1d498e170.jpg
وأوضح البيان أن "تدمير نظام الصواريخ وإسقاط المسيرة، وقع تقريبا ما بين الساعة العاشرة صباحا والثالثة مساءً بتوقيت صنعاء يوم أمس السبت 6 أبريل (نيسان الجاري)".وأضاف البيان: "في حوالي الساعة 6:00 مساء بتوقيت صنعاء، اكتشفت سفينة تابعة للتحالف صاروخا مضادا للسفن ونجحت في الاشتباك معه وتدميره، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".واختتم البيان بأنه "تبين أن هذه الأنظمة تمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، وشدد على أن "القيادة المركزية الأمريكية مكرسة لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا لسفن التحالف والسفن التجارية".وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ 5 عمليات عسكرية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، استهدفت خلالها عددًا من السفن الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.وجاء في بيان للجماعة تلاه المتحدث باسم قواتها المسلحة، العميد يحيى سريع: "نفذت القوات المسلحة اليمنية، خمس عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية، وعلى النحوِ التالي، نفذت القوات البحرية عملية استهداف لسفينة "هوب آيلاند" البريطانية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة".وأضاف: "وكذلك نفذت عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة الأولى "إم إس سي جريس إف" في المحيط الهندي، والأخرى "إم إس سي جينا" في البحرِ العربي. تمت عمليةُ الاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وقد حققت العملية أهدافها".وتابع: "نفذ سلاحُ الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، عمليتين عسكريتين استهدفتا عددا من الفرقاطات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله" أنه، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم استهداف 86 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب قولها.
https://sputnikarabic.ae/20240402/خبير-عسكري-يمني-يوضح-أهداف-زيارة-المبعوث-الأمريكي-للمنطقة-في-هذا-التوقيت--1087625265.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085015563_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_e371ccaa47b35af4695173b181cea5e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية

القوات الأمريكية تدمر نظام صواريخ متنقل تابع لـ"أنصار الله" وتسقط طائرة مسيرة

16:11 GMT 07.04.2024
© AFP 2023 / HOمدمرة الصواريخ "يو إس إس" (جيمس ويليام) خلال عملية في البحر الأحمر 2012
مدمرة الصواريخ يو إس إس (جيمس ويليام) خلال عملية في البحر الأحمر 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© AFP 2023 / HO
تابعنا عبر
أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، بيانا أعلنت فيه أنها نجحت في تدمير نظام صواريخ "أرض- جو" متنقل في الأراضي التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" في اليمن، كما أسقطت طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر.
وأوضح البيان أن "تدمير نظام الصواريخ وإسقاط المسيرة، وقع تقريبا ما بين الساعة العاشرة صباحا والثالثة مساءً بتوقيت صنعاء يوم أمس السبت 6 أبريل (نيسان الجاري)".
وأضاف البيان: "في حوالي الساعة 6:00 مساء بتوقيت صنعاء، اكتشفت سفينة تابعة للتحالف صاروخا مضادا للسفن ونجحت في الاشتباك معه وتدميره، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".
واختتم البيان بأنه "تبين أن هذه الأنظمة تمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، وشدد على أن "القيادة المركزية الأمريكية مكرسة لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا لسفن التحالف والسفن التجارية".
وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ 5 عمليات عسكرية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، استهدفت خلالها عددًا من السفن الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.
وجاء في بيان للجماعة تلاه المتحدث باسم قواتها المسلحة، العميد يحيى سريع: "نفذت القوات المسلحة اليمنية، خمس عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية، وعلى النحوِ التالي، نفذت القوات البحرية عملية استهداف لسفينة "هوب آيلاند" البريطانية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة".
وأضاف: "وكذلك نفذت عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة الأولى "إم إس سي جريس إف" في المحيط الهندي، والأخرى "إم إس سي جينا" في البحرِ العربي. تمت عمليةُ الاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وقد حققت العملية أهدافها".
الإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
خبير عسكري يمني يوضح أهداف زيارة المبعوث الأمريكي للمنطقة في هذا التوقيت
2 أبريل, 17:36 GMT
وتابع: "نفذ سلاحُ الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، عمليتين عسكريتين استهدفتا عددا من الفرقاطات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله" أنه، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم استهداف 86 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب قولها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 600 عسكري إسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة14:11 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:14 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو وصور5 أبريل, 21:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала