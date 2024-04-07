https://sputnikarabic.ae/20240407/اليونيسيف-أكثر-من-13-ألف-طفل-قتلوا-في-غزة-جراء-الحرب-الإسرائيلية-1087764495.html

اليونيسيف: أكثر من 13 ألف طفل قتلوا في غزة جراء الحرب الإسرائيلية

اليونيسيف: أكثر من 13 ألف طفل قتلوا في غزة جراء الحرب الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، كاثرين راسل، قولها إن حجم ووتيرة الدمار في قطاع غزة "صادمة". 07.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-07T03:00+0000

2024-04-07T03:00+0000

2024-04-07T03:42+0000

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم

اليونيسيف

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وأكدت راسل في منشور لها عبر منصة "إكس"، أن "حرب غزة تسببت في مقتل أكثر من 13 ألف طفل وإصابة عدد لا يحصى من الأشخاص".وأشارت إلى أن "الحرب تسببت في مقتل معلمين وأطباء وعاملين في المجال الإنساني".وطالبت المسؤولة الأممية "بوقف إطلاق النار في غزة الآن، وقالت إن "المنازل والمدارس والمستشفيات مدمرة"، محذرة من أن "المجاعة في غزة وشيكة".

https://sputnikarabic.ae/20240406/حزب-الله-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-مسلحة-إسرائيلية-فوق-الأراضي-اللبنانية-1087761465.html

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, اليونيسيف