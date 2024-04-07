https://sputnikarabic.ae/20240407/بيتر-بيليجريني-يفوز-بالانتخابات-الرئاسية-في-سلوفاكيا-بنسبة-5312-بالمئة-1087764104.html
بيتر بيليجريني يفوز بالانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا بنسبة 53.12 بالمئة
بيتر بيليجريني يفوز بالانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا بنسبة 53.12 بالمئة
سبوتنيك عربي
أعلنت دائرة الإحصاء الرسمية في سلوفاكيا، أن رئيس البرلمان بيتر بيليجريني فاز بالانتخابات الرئاسية في بلاده بنسبة 53.12 بالمئة بعد فرز 100 بالمئة من الأصوات. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T01:45+0000
2024-04-07T01:45+0000
2024-04-07T01:45+0000
سلوفاكيا
العالم
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براتيسلافا - سبوتنيك. وقالت دائرة الإحصاء، إن "بيتر بيليجريني فاز بنسبة 53.12 بالمئة في حين حصل منافسه إيفان كورشوك على نسبة 46.87 بالمئة.وقال بيليجريني في وقت سابق: "سأفعل كل شيء، سواء شاء ذلك أحد أم لا، لضمان بقاء سلوفاكيا على طريق السلام، وليس على طريق الحرب".
https://sputnikarabic.ae/20240320/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يأسف-لوجوده-في-قمة-الاتحاد-الأوروبي-المقبلة-1087211921.html
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سلوفاكيا, العالم
بيتر بيليجريني يفوز بالانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا بنسبة 53.12 بالمئة
أعلنت دائرة الإحصاء الرسمية في سلوفاكيا، أن رئيس البرلمان بيتر بيليجريني فاز بالانتخابات الرئاسية في بلاده بنسبة 53.12 بالمئة بعد فرز 100 بالمئة من الأصوات.
براتيسلافا - سبوتنيك. وقالت دائرة الإحصاء، إن "بيتر بيليجريني فاز بنسبة 53.12 بالمئة في حين حصل منافسه إيفان كورشوك على نسبة 46.87 بالمئة
.
وقال بيليجريني في وقت سابق: "سأفعل كل شيء، سواء شاء ذلك أحد أم لا، لضمان بقاء سلوفاكيا على طريق السلام، وليس على طريق الحرب".