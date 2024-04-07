دراسة تكشف العلاقة بين الوحدة وانجذاب النساء للطعام غير الصحي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
تصريح السيد نصرالله
خلال يوم القدس العالمي
06:07 GMT
1 د
تصريح السيد نصرالله
خلال يوم القدس العالمي
06:08 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
06:32 GMT
149 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
08:48 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بايدن يدعو قطر ومصر للضغط على “حماس” لإبرام اتفاق تهدئة
15:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:34 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
17:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240407/دراسة-تكشف-العلاقة-بين-الوحدة-وانجذاب-النساء-للطعام-غير-الصحي-1087766712.html
دراسة تكشف العلاقة بين الوحدة وانجذاب النساء للطعام غير الصحي
دراسة تكشف العلاقة بين الوحدة وانجذاب النساء للطعام غير الصحي
سبوتنيك عربي
وجدت دراسة جديدة، أن النساء اللاتي يعتبرن أنفسهن وحيدات، أظهرن نشاطا في مناطق الدماغ المرتبطة بالرغبة الشديدة والدافع نحو تناول الطعام. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T07:37+0000
2024-04-07T07:37+0000
مجتمع
الصحة
منوعات
العالم
الأخبار
إنقاص الوزن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/08/1048618338_0:6:1281:726_1920x0_80_0_0_957886b822b710b361b5d2a481960f48.jpg
وأثبتت الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس، وجهة نظرها، عندما عرضت على نساء وحيدات صور الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل الأطعمة السكرية، واللاتي كانوا يعانين أيضا من سلوكيات الأكل غير الصحية وضعف الصحة العقلية.وأرادت الدكتورة أربانا غوبتا، وهي باحثة ومديرة مشاركة لمركز غودمان- لوسكين للميكروبيوم بجامعة كاليفورنيا، أن تبحث في الآثار السلبية للوحدة، خاصة مع استمرار الناس في العمل عن بعد بعد جائحة (كوفيد-19)، وكيف يمكن يتفاعل الدماغ مع العزلة الاجتماعية وعادات الأكل والصحة العقلية.وفي حين أنه من المعروف أن السمنة مرتبطة بالاكتئاب والقلق، وأن الشراهة عند تناول الطعام يُفهم على أنها آلية تكيف ضد الوحدة، أراد غوبتا مراقبة مسارات الدماغ المرتبطة بهذه المشاعر والسلوكيات.وأوضحت غوبتا، كبير مؤلفي الدراسة التي نشرت في مجلة "غاما" العلمية: "لم يتم إجراء بحث حول كيفية معالجة الدماغ للشعور بالوحدة وكيفية ارتباط ذلك بالسمنة والنتائج الصحية".وقامت الدراسة باستطلاع آراء 93 امرأة حول نظام الدعم الخاص بهن ومشاعرهم بالوحدة والعُزلة، ثم قسموهن إلى مجموعتين: أولئك اللاتي سجلن درجات عالية على مقياس العزلة الاجتماعية المتصورة، وأولئك اللاتي سجلن درجات منخفضة.ووجد البحث أن النساء اللاتي لديهن مستويات أعلى من العزلة الاجتماعية يميلن إلى زيادة كتلة الدهون، وانخفاض جودة النظام الغذائي، وزيادة الرغبة الشديدة، والأكل على أساس المكافأة، والأكل غير المنضبط، وزيادة مستويات القلق والاكتئاب.ثم عُرضت على النساء صور الطعام مقابل غير الطعام، والأطعمة الحلوة مقابل غير الغذائية، والأطعمة المالحة مقابل غير الغذائية، كما سجلت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي نشاط دماغ المشاركات أثناء لهذه الصور.ووجد الباحثون أن مجموعة النساء اللاتي اعتبرن أنفسهن وحيدات، شهدن زيادة في التنشيط في مناطق الدماغ المرتبطة بالرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية، وانخفاض التنشيط في منطقة الدماغ المرتبطة بضبط النفس تجاه سلوكيات الأكل.وقالت الدكتورة أربانا غوبتا: "هذه النتائج مثيرة للاهتمام، لأنها تقدم دليلا على ما نعرفه بشكل حدسي، فعندما يكون الناس بمفردهم أو وحيدين، فإن ذلك يؤثر بشكل أكبر على مشاعرهم؛ فهم لا يذكرون ما يأكلونه، ورغبتهم في تناول الطعام، ورغبتهم الشديدة خاصة في تناول الأطعمة غير الصحية".وتنصح الدراسة في النهاية، أنه بدلا من تناول هذا الطعام الذي يسبب الإدمان بشدة، والحلو، والسعرات الحرارية العالية التي يشتهيها الجسم، ربما يحاول تناول الأطعمة الصحية بدلا من تلك الأطعمة السيئة.
https://sputnikarabic.ae/20240302/دراسة-أكثر-من-مليار-شخص-حول-العالم-يعانون-من-السمنة-1086602030.html
https://sputnikarabic.ae/20231214/دراسة-تكشف-عن-زيادة-شائعة-للوزن-بعد-إيقاف-نوع-من-الأدوية-1084088973.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/08/1048618338_27:0:1164:853_1920x0_80_0_0_86ce362ded9aea19e731e9f1afdb8a9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة, منوعات, العالم, الأخبار, إنقاص الوزن
الصحة, منوعات, العالم, الأخبار, إنقاص الوزن

دراسة تكشف العلاقة بين الوحدة وانجذاب النساء للطعام غير الصحي

07:37 GMT 07.04.2024
CC0 / Pixabay/ Ragabz / الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية
الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية
CC0 / Pixabay/ Ragabz /
تابعنا عبر
وجدت دراسة جديدة، أن النساء اللاتي يعتبرن أنفسهن وحيدات، أظهرن نشاطا في مناطق الدماغ المرتبطة بالرغبة الشديدة والدافع نحو تناول الطعام.
وأثبتت الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس، وجهة نظرها، عندما عرضت على نساء وحيدات صور الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل الأطعمة السكرية، واللاتي كانوا يعانين أيضا من سلوكيات الأكل غير الصحية وضعف الصحة العقلية.
وأرادت الدكتورة أربانا غوبتا، وهي باحثة ومديرة مشاركة لمركز غودمان- لوسكين للميكروبيوم بجامعة كاليفورنيا، أن تبحث في الآثار السلبية للوحدة، خاصة مع استمرار الناس في العمل عن بعد بعد جائحة (كوفيد-19)، وكيف يمكن يتفاعل الدماغ مع العزلة الاجتماعية وعادات الأكل والصحة العقلية.
وفي حين أنه من المعروف أن السمنة مرتبطة بالاكتئاب والقلق، وأن الشراهة عند تناول الطعام يُفهم على أنها آلية تكيف ضد الوحدة، أراد غوبتا مراقبة مسارات الدماغ المرتبطة بهذه المشاعر والسلوكيات.
وأوضحت غوبتا، كبير مؤلفي الدراسة التي نشرت في مجلة "غاما" العلمية: "لم يتم إجراء بحث حول كيفية معالجة الدماغ للشعور بالوحدة وكيفية ارتباط ذلك بالسمنة والنتائج الصحية".
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
مجتمع
دراسة: أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من السمنة
2 مارس, 17:36 GMT
وقامت الدراسة باستطلاع آراء 93 امرأة حول نظام الدعم الخاص بهن ومشاعرهم بالوحدة والعُزلة، ثم قسموهن إلى مجموعتين: أولئك اللاتي سجلن درجات عالية على مقياس العزلة الاجتماعية المتصورة، وأولئك اللاتي سجلن درجات منخفضة.
ووجد البحث أن النساء اللاتي لديهن مستويات أعلى من العزلة الاجتماعية يميلن إلى زيادة كتلة الدهون، وانخفاض جودة النظام الغذائي، وزيادة الرغبة الشديدة، والأكل على أساس المكافأة، والأكل غير المنضبط، وزيادة مستويات القلق والاكتئاب.
ثم عُرضت على النساء صور الطعام مقابل غير الطعام، والأطعمة الحلوة مقابل غير الغذائية، والأطعمة المالحة مقابل غير الغذائية، كما سجلت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي نشاط دماغ المشاركات أثناء لهذه الصور.
دواء - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
مجتمع
دراسة تكشف عن زيادة شائعة للوزن بعد إيقاف نوع من الأدوية
14 ديسمبر 2023, 12:32 GMT
ووجد الباحثون أن مجموعة النساء اللاتي اعتبرن أنفسهن وحيدات، شهدن زيادة في التنشيط في مناطق الدماغ المرتبطة بالرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية، وانخفاض التنشيط في منطقة الدماغ المرتبطة بضبط النفس تجاه سلوكيات الأكل.
وقالت الدكتورة أربانا غوبتا: "هذه النتائج مثيرة للاهتمام، لأنها تقدم دليلا على ما نعرفه بشكل حدسي، فعندما يكون الناس بمفردهم أو وحيدين، فإن ذلك يؤثر بشكل أكبر على مشاعرهم؛ فهم لا يذكرون ما يأكلونه، ورغبتهم في تناول الطعام، ورغبتهم الشديدة خاصة في تناول الأطعمة غير الصحية".
وتنصح الدراسة في النهاية، أنه بدلا من تناول هذا الطعام الذي يسبب الإدمان بشدة، والحلو، والسعرات الحرارية العالية التي يشتهيها الجسم، ربما يحاول تناول الأطعمة الصحية بدلا من تلك الأطعمة السيئة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:14 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 600 عسكري إسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة06:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو وصور5 أبريل, 21:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала