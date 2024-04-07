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https://sputnikarabic.ae/20240407/سفيرة-السعودية-لدى-واشنطن-بلادنا-حازمة-في-موقفها-من-إسرائيل-1087784583.html
سفيرة السعودية لدى أمريكا: بلادنا "حازمة" في موقفها من إسرائيل
سفيرة السعودية لدى أمريكا: بلادنا "حازمة" في موقفها من إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرحت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ريما بنت بندر آل سعود، أن بلادها "حازمة في موقفها من إسرائيل، وأن الاعتراف بها لن يتم إلا بعد اعتماد مسار... 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T18:12+0000
2024-04-07T19:03+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
حركة حماس
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضحت السفيرة السعودية، في مقابلة صحفية، أن "الرياض لن توقع على أي اتفاق من دون التزامات ملموسة تخدم القضية الفلسطينية"، مشددة على أن "حل الدولتين يجب أن يكون نهائيًا وواضح الملامح وفي إطار زمني محدد".وأكدت أن "إقامة علاقات مع إسرائيل لا تزال في متناول اليد، لكن ذلك يتطلب التزامًا بقيام دولة فلسطينية مستقلة".وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في الآونة الأخيرة، إن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لأمن المنطقة بما فيها إسرائيل".ودعى وزير الخارجية السعودي، إلى محاسبة من يعترض هذا المسار، مشيرا إلى أن الوقت حان لتركيز كل الجهود في اتجاه حل الدولتين، بما في ذلك محاسبة الأشخاص الذين يقفون أمام ذلك، سواء كان هذا الطرف "حماس" أو السلطة الفلسطينية أو إسرائيل، وفقا لقناة "الشرق" السعودية.وأضاف ابن فرحان، في حلقة نقاشية بمؤتمر ميونيخ للأمن: "نركز على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة"، مشيرًا إلى أن "الأمل هو المفتاح، سواء للفلسطينيين أو الإسرائيليين"، لافتًا إلى أن ذلك يرتبط بالخروج من دوامة العنف المتكررة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240405/السفير-الأمريكي-لدى-إسرائيل-طوفان-الأقصى-قلب-خطط-التطبيع-مع-السعودية-رأسا-على-عقب-1087730470.html
https://sputnikarabic.ae/20240226/الخارجية-السعودية-إسرائيل-تواصل-حربها-على-غزة-عبر-انتهاكات-مستمرة-للقانون-الإنساني-الدولي-1086435321.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

سفيرة السعودية لدى أمريكا: بلادنا "حازمة" في موقفها من إسرائيل

18:12 GMT 07.04.2024 (تم التحديث: 19:03 GMT 07.04.2024)
© AFP 2023 / BRAD BARKET / GETTY IMAGES NORTH AMERICAالأميرة ريما بنت بندر آل سعود
الأميرة ريما بنت بندر آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© AFP 2023 / BRAD BARKET / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
تابعنا عبر
صرحت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ريما بنت بندر آل سعود، أن بلادها "حازمة في موقفها من إسرائيل، وأن الاعتراف بها لن يتم إلا بعد اعتماد مسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين".
وأوضحت السفيرة السعودية، في مقابلة صحفية، أن "الرياض لن توقع على أي اتفاق من دون التزامات ملموسة تخدم القضية الفلسطينية"، مشددة على أن "حل الدولتين يجب أن يكون نهائيًا وواضح الملامح وفي إطار زمني محدد".
وأكدت أن "إقامة علاقات مع إسرائيل لا تزال في متناول اليد، لكن ذلك يتطلب التزامًا بقيام دولة فلسطينية مستقلة".
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5 أبريل, 19:35 GMT
وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في الآونة الأخيرة، إن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لأمن المنطقة بما فيها إسرائيل".
ودعى وزير الخارجية السعودي، إلى محاسبة من يعترض هذا المسار، مشيرا إلى أن الوقت حان لتركيز كل الجهود في اتجاه حل الدولتين، بما في ذلك محاسبة الأشخاص الذين يقفون أمام ذلك، سواء كان هذا الطرف "حماس" أو السلطة الفلسطينية أو إسرائيل، وفقا لقناة "الشرق" السعودية.
وأضاف ابن فرحان، في حلقة نقاشية بمؤتمر ميونيخ للأمن: "نركز على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة"، مشيرًا إلى أن "الأمل هو المفتاح، سواء للفلسطينيين أو الإسرائيليين"، لافتًا إلى أن ذلك يرتبط بالخروج من دوامة العنف المتكررة.
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ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
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