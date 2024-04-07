https://sputnikarabic.ae/20240407/طائرات-مسيرة-تدك-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-التنف-على-الحدود-السورية-العراقية-الإردنية-1087764879.html
طائرات مسيرة تدك قاعدة الجيش الأمريكي في "التنف" على الحدود السورية العراقية الإردنية
طائرات مسيرة تدك قاعدة الجيش الأمريكي في "التنف" على الحدود السورية العراقية الإردنية
سبوتنيك عربي
هاجمت طائرات مسيرة انتحارية قاعدة التنف" اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي على الحدود السورية العراقية الأردنية، أقصى جنوبي شرق سوريا، في هجوم جديد من نوعه... 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T02:01+0000
2024-04-07T02:01+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن طائرتان مسيرتان انتحاريتان على الأقل، هاجمتا فجر الأحد 7 أبريل/ نيسان ، قاعدة "التنف" التابعة للجيش الأمريكي في منطقة الـ (55 كم) على (الحدود السورية- العراقية- الأردنية) أقصى ريف محافظة حمص الشرقي.وفي هذه الأثناء، سمعت أصوات صافرات الانذار داخل القاعدة مع المطالبة عبر مكبرات الصوت بالدخول الفوري إلى الملاجئ والخنادق.وتأتي هذه التطورات العسكرية من خلال الهجمات الجوية التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في سوريا على خلفية الهجمات الجوية المدمرة للجيش الإسرائيلي ضد الفلسطنيين في قطاع غزة.حيث تبنت المقاومة الاسلامية في العراق عدد كبير من الهجمات وقالت أنها جاءت رداً على الحرب الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240407/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-هدف-حيوي-بمدينة-إيلات-جنوبي-إسرائيل-1087763410.html
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العالم العربي, طائرة مسيرة, أخبار سوريا اليوم, العراق, القواعد الأمريكية في سوريا, القواعد الأمريكية, حصري
العالم العربي, طائرة مسيرة, أخبار سوريا اليوم, العراق, القواعد الأمريكية في سوريا, القواعد الأمريكية, حصري
طائرات مسيرة تدك قاعدة الجيش الأمريكي في "التنف" على الحدود السورية العراقية الإردنية
02:01 GMT 07.04.2024 (تم التحديث: 04:04 GMT 07.04.2024)
حصري
هاجمت طائرات مسيرة انتحارية قاعدة التنف" اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي على الحدود السورية العراقية الأردنية، أقصى جنوبي شرق سوريا، في هجوم جديد من نوعه بعد توقف الهجمات منذ أكثر من شهر.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن طائرتان مسيرتان انتحاريتان على الأقل، هاجمتا فجر الأحد 7 أبريل/ نيسان ، قاعدة "التنف" التابعة للجيش الأمريكي في منطقة الـ (55 كم) على (الحدود السورية- العراقية- الأردنية) أقصى ريف محافظة حمص الشرقي
.
وتابع المراسل، أن القوات الأمريكية حاولت التصدي للطائرات عبر دفاعاتها الجوية التي تنتشر في بمحيط قاعدة "التنف"، مع معلومات تمكنها من إسقاط إحدى الطائرات المهاجمة.
وفي هذه الأثناء، سمعت أصوات صافرات الانذار داخل القاعدة مع المطالبة عبر مكبرات الصوت بالدخول الفوري إلى الملاجئ والخنادق.
وتأتي هذه التطورات العسكرية من خلال الهجمات الجوية التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في سوريا على خلفية الهجمات الجوية المدمرة للجيش الإسرائيلي ضد الفلسطنيين في قطاع غزة.
حيث تبنت المقاومة الاسلامية في العراق عدد كبير من الهجمات وقالت أنها جاءت رداً على الحرب الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.