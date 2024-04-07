https://sputnikarabic.ae/20240407/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-هدف-حيوي-بمدينة-إيلات-جنوبي-إسرائيل-1087763410.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، استهداف "هدف حيوي" بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل بالطيران المسير. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T00:00+0000
2024-04-07T00:00+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد، هدفًا حيويًا في إيلات "أم الرشراش" في أراضينا المحتلة بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".وأمس أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها أنها استهدفت "بواسطة الطيران المسيّر، مصافي النفط في حيفا"، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
https://sputnikarabic.ae/20240326/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-قاعدة-عوفدا-الجوية-الإسرائيلية-بالطيران-المسير-1087414531.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, فصائل, إسرائيل, إيلات, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, فصائل, إسرائيل, إيلات, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل
00:00 GMT 07.04.2024 (تم التحديث: 00:32 GMT 07.04.2024)
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، استهداف "هدف حيوي" بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل بالطيران المسير.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد، هدفًا حيويًا في إيلات "أم الرشراش" في أراضينا المحتلة بالطيران المسيّر
، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".
وأمس أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها أنها استهدفت "بواسطة الطيران المسيّر، مصافي النفط في حيفا"، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".
وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".