فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل

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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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صدى الحياة
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08:53 GMT
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ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
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من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
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صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
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عالم سبوتنيك
روسيا تطالب الاستخبارات المركزية الأمريكية بنصيحة لإسرائيل
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:31 GMT
29 د
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
08:48 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
09:30 GMT
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
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ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
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عالم سبوتنيك
بايدن يدعو قطر ومصر للضغط على “حماس” لإبرام اتفاق تهدئة
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خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
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قوانين الاقتصاد
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لبنان والعالم
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https://sputnikarabic.ae/20240407/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-هدف-حيوي-بمدينة-إيلات-جنوبي-إسرائيل-1087763410.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، استهداف "هدف حيوي" بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل بالطيران المسير. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
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فصائل
إسرائيل
إيلات
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد، هدفًا حيويًا في إيلات "أم الرشراش" في أراضينا المحتلة بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".وأمس أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها أنها استهدفت "بواسطة الطيران المسيّر، مصافي النفط في حيفا"، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
https://sputnikarabic.ae/20240326/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-قاعدة-عوفدا-الجوية-الإسرائيلية-بالطيران-المسير-1087414531.html
العراق
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إيلات
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, فصائل, إسرائيل, إيلات, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, فصائل, إسرائيل, إيلات, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل

00:00 GMT 07.04.2024 (تم التحديث: 00:32 GMT 07.04.2024)
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، استهداف "هدف حيوي" بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل بالطيران المسير.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد، هدفًا حيويًا في إيلات "أم الرشراش" في أراضينا المحتلة بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".
وأمس أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها أنها استهدفت "بواسطة الطيران المسيّر، مصافي النفط في حيفا"، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة عوفدا الجوية الإسرائيلية بالطيران المسير
26 مارس, 23:51 GMT
وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
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