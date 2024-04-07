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https://sputnikarabic.ae/20240407/علماء-يحددون-تاريخ-ولادة-القمر-1087779269.html
علماء يحددون تاريخ ولادة القمر
علماء يحددون تاريخ ولادة القمر
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء فلك أمريكيون من جامعة ولاية أريزونا، تاريخ ولادة القمر. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T14:23+0000
2024-04-07T14:23+0000
مجتمع
علوم
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وأظهرت الحسابات، في بحث أجراه علماء الجامعة، أن القمر ظهر بعد 50 مليون سنة من تكوين النظام الشمسي، وتم تقديم البحث في المؤتمر السنوي الخامس والخمسين لعلوم القمر والكواكب "LPSC 2024".من خلال الجمع بين النظريات الرئيسية، توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن القمر قد تشكل نتيجة اصطدام الأرض بكوكب "ثيا" منذ ما يزيد قليلًا عن 4.5 مليار سنة. وأعقب ذلك فترة تبريد استمرت 10 ملايين سنة. بعد ذلك، مر القمر بدورة إعادة تسخين استمرت 200 مليون سنة، وكان سبب التسخين الثانوي للقمر هو قوى المد والجزر، حيث أن المدار كان غير مستقر في مرحلة مبكرة من وجوده، نتيجة لذلك انضغط الجسم السماوي للقمر وامتد ما تسبب في ذوبان صخوره.
https://sputnikarabic.ae/20240325/القمر-الاصطناعي-الصيني-تشيويه-تشياو-2-يدخل-مداره-حول-القمر-1087379226.html
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علوم
علوم

علماء يحددون تاريخ ولادة القمر

14:23 GMT 07.04.2024
© Sputnik . Basil Shrtouhالقمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا
القمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© Sputnik . Basil Shrtouh
تابعنا عبر
اكتشف علماء فلك أمريكيون من جامعة ولاية أريزونا، تاريخ ولادة القمر.
وأظهرت الحسابات، في بحث أجراه علماء الجامعة، أن القمر ظهر بعد 50 مليون سنة من تكوين النظام الشمسي، وتم تقديم البحث في المؤتمر السنوي الخامس والخمسين لعلوم القمر والكواكب "LPSC 2024".
صاروخ فضاء صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
القمر الاصطناعي الصيني "تشيويه تشياو-2" يدخل مداره حول القمر
25 مارس, 18:18 GMT
من خلال الجمع بين النظريات الرئيسية، توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن القمر قد تشكل نتيجة اصطدام الأرض بكوكب "ثيا" منذ ما يزيد قليلًا عن 4.5 مليار سنة.
وأعقب ذلك فترة تبريد استمرت 10 ملايين سنة. بعد ذلك، مر القمر بدورة إعادة تسخين استمرت 200 مليون سنة، وكان سبب التسخين الثانوي للقمر هو قوى المد والجزر، حيث أن المدار كان غير مستقر في مرحلة مبكرة من وجوده، نتيجة لذلك انضغط الجسم السماوي للقمر وامتد ما تسبب في ذوبان صخوره.
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