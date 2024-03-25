https://sputnikarabic.ae/20240325/القمر-الاصطناعي-الصيني-تشيويه-تشياو-2-يدخل-مداره-حول-القمر-1087379226.html
القمر الاصطناعي الصيني "تشيويه تشياو-2" يدخل مداره حول القمر
القمر الاصطناعي الصيني "تشيويه تشياو-2" يدخل مداره حول القمر
سبوتنيك عربي
وصل القمر الاصطناعي الصيني "تشيويه تشياو- 2" إلى المدار المحدد له على بعد 440 كيلومترا من سطح القمر، بعد رحلة من الأرض استمرت 112 ساعة. 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T18:18+0000
2024-03-25T18:18+0000
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وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن القمر الاصطناعي أجرى عملية تباطؤ تدريجي حتى وصل إلى المدار المحدد حول القمر، حسبما أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي للصين.وأوضحت الوكالة أن القمر الاصطناعي الصيني سيقوم بعدة إجراءات لضبط ارتفاع وميل المدار البيضاوي المحدد له حول القمر، كما سيقوم باختبارات خاصة بالاتصال بالمسبارات القمرية "تشانغ إي-4" و"تشانغ إي-6".وتشمل مهمة القمر الاصطناعي الصيني، الذي تم إطلاقه منذ الأربعاء الماضي، توفير خدمة الاتصالات بين القمر والأرض ضمن مجموعة من الخطوات الخاصة باستكشاف القمر في المستقبل والحصول على عينات من الجانب البعيد من القمر.ورحب العلماء الصينيون بحرارة بهذا الإنجاز، معبرين عن عزمهم مواصلة السعي نحو توسيع حدود استكشاف الفضاء والاستفادة من التكنولوجيا الفضائية لتحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والتكنولوجية.وتمثل هذه المهمة خطوة مهمة لبرنامج الفضاء الصيني تشير إلى تراكم خبراته في استكشاف الفضاء وتقنية الأقمار الصناعية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, منوعات, الصين, الأخبار, القمر
أخبار العالم الآن, منوعات, الصين, الأخبار, القمر
القمر الاصطناعي الصيني "تشيويه تشياو-2" يدخل مداره حول القمر
وصل القمر الاصطناعي الصيني "تشيويه تشياو- 2" إلى المدار المحدد له على بعد 440 كيلومترا من سطح القمر، بعد رحلة من الأرض استمرت 112 ساعة.
وذكرت وكالة
"شينخوا" الصينية أن القمر الاصطناعي أجرى عملية تباطؤ تدريجي حتى وصل إلى المدار المحدد حول القمر، حسبما أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي للصين.
وأوضحت الوكالة أن القمر الاصطناعي الصيني سيقوم بعدة إجراءات لضبط ارتفاع وميل المدار البيضاوي المحدد له حول القمر، كما سيقوم باختبارات خاصة بالاتصال بالمسبارات القمرية "تشانغ إي-4" و"تشانغ إي-6".
وتشمل مهمة القمر الاصطناعي
الصيني، الذي تم إطلاقه منذ الأربعاء الماضي، توفير خدمة الاتصالات بين القمر والأرض ضمن مجموعة من الخطوات الخاصة باستكشاف القمر في المستقبل والحصول على عينات من الجانب البعيد من القمر.
ورحب العلماء الصينيون
بحرارة بهذا الإنجاز، معبرين عن عزمهم مواصلة السعي نحو توسيع حدود استكشاف الفضاء والاستفادة من التكنولوجيا الفضائية لتحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والتكنولوجية.
وتمثل هذه المهمة خطوة مهمة لبرنامج الفضاء الصيني تشير إلى تراكم خبراته في استكشاف الفضاء وتقنية الأقمار الصناعية.