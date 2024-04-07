https://sputnikarabic.ae/20240407/علماء-يسلطون-الضوء-على-مفهوم-آخر-للـسعادة-1087784747.html

علماء يسلطون الضوء على مفهوم آخر للـ"سعادة"

علماء يسلطون الضوء على مفهوم آخر للـ"سعادة"

سبوتنيك عربي

تُصنف فنلندا باستمرار على أنها أسعد دولة في العالم، والأساس في ذلك هو تقرير السعادة العالمية السنوي، والذي يعتمد على سؤال بسيط حول السعادة يُطرح على الناس في... 07.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-07T18:21+0000

2024-04-07T18:21+0000

2024-04-07T18:21+0000

مجتمع

علوم

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ووفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس تيك دايلي" العلمية، يمكن القول إن "استخدام نفس السؤال لقياس السعادة بمرور الوقت والثقافات، هو وسيلة بسيطة وعادلة لمقارنة النتائج على نطاق عالمي، وهي ليست مهمة سهلة على أية حال. ما مدى سعادة البلدان حول العالم حقًا؟ يُعرف السؤال الموجود في قلب تقرير السعادة العالمية باسم "سلم كانتريل"، من فضلك تخيل سلمًا به درجات مرقمة من 0 في الأسفل إلى 10 في الأعلى، يمثل الجزء العلوي من السلم أفضل حياة ممكنة بالنسبة لك، ويمثل الجزء السفلي من السلم أسوأ حياة ممكنة بالنسبة لك. في أي درجة من درجات السلم تقول أنك شخصيًا تشعر بأنك تقف في هذا الوقت؟".يقول أوغست نيلسون، طالب الدكتوراه والمؤلف الأول في الدراسة: "يكمن الخطر في أننا نقيس شكلًا ضيقًا من الرفاهية يعتمد على الثروة والسلطة، بدلاً من تعريفات أوسع للسعادة".عندما قام الباحثون بتعديل سؤال "كانتريل"، على سبيل المثال عن طريق استبدال عبارة "أفضل حياة ممكنة" بـ "الحياة الأكثر انسجاما"، أدى ذلك إلى تغيير النتائج، ما جعل المشاركين يفكرون بشكل أقل في السلطة والثروة".وأظهرت الأبحاث السابقة أن سلم "كانتريل" يعكس مستويات دخل الأشخاص وحالتهم الاجتماعية بدرجة أكبر من مقاييس الرفاهية الأخرى، وتضيف الدراسة الحالية المزيد من الأدلة على أنه ربما يمكن استكمال السؤال البسيط في المستقبل.وأضاف أوغست نيلسون: "لقد أُجريت دراستنا في المملكة المتحدة فقط، لذا بالطبع يجب إجراء هذا البحث في بلدان أخرى أيضًا، نظرًا للطبيعة العالمية لهذا الموضوع. ومع ذلك، تشير نتائجنا إلى أننا لا نقيس بالضرورة السعادة والرفاهية بطريقة تتماشى مع كيفية تعريفنا لهذه المفاهيم في حياتنا، وهذا يستحق المزيد من الاستكشاف، ومن المهم بشكل خاص أن نفهم كيف يفسر الناس أسئلة السعادة، حيث أن مدى سعادة شخص ما وكيفية تعريف السعادة لا يمكن تحديدها من قبل الباحث ولكن من قبل الناس أنفسهم".عندما أزال الباحثون تشبيه السلم من السؤال، وجدوا أن لغة القوة والمال قد انخفضت إلى 11%، وعند إزالة الوصف السفلي مقابل العلوي للمقياس، تم تخفيضها إلى 7%. بالنسبة لهذه الأسئلة، لا يزال الناس يصفون المال، ولكن في شكل "الأمن المالي" و"المال الكافي" وليس في مصطلحات "الثروة والثراء والطبقة العليا" كما كان الحال بالنسبة لسلم "كانتريل".وأيضًا، عندما تمت إعادة صياغة السؤال باستبدال "الرقم 10 يمثل أفضل حياة بالنسبة لك" بـ "الرقم 10 يمثل الحياة الأكثر انسجامًا بالنسبة لك"، أدى ذلك إلى أفكار أقل حول السلطة والثروة (5%)، وأفكارا أكثر حول الرفاهية الأوسع بما في ذلك العلاقات، والتوازن بين العمل والحياة والصحة.

https://sputnikarabic.ae/20240407/علماء-يحددون-تاريخ-ولادة-القمر-1087779269.html

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