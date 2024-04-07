https://sputnikarabic.ae/20240407/فيديو-ترويجي-من-داخل-غرفة-العمليات-هكذا-ستنتقم-إيران-من-إسرائيل-1087769302.html
فيديو "ترويجي" من داخل غرفة العمليات.. هكذا ستنتقم إيران من إسرائيل
فيديو "ترويجي" من داخل غرفة العمليات.. هكذا ستنتقم إيران من إسرائيل
سبوتنيك عربي
نشر إعلام موال للأجهزة الأمنية الإيرانية، فيديو "ترويجي" يوضح كيفية رد طهران على ضرب إسرائيل لقنصليتها في العاصمة السورية دمشق، يوم الاثنين الماضي. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T09:21+0000
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وبثت قناة "تشريك" الإيرانية عبر "تلغرام"، فيديو ضمن ما يعرف بالإعلام الحربي، والذي يظهر فيه أحد القادة العسكريين من داخل غرفة العمليات، وهو يراقب عبر الشاشات في غرفة تحكم على ما يبدو تجهيز صاروخ.وبعد لحظات من القلق والتشاور، يعطي القائد العسكري في مشهد أقرب إلى التمثيل، أوامر بإطلاق الصاروخ.ويحمل مقطع الفيديو وصفا هو "مقطع من انتقام إيران من إسرائيل خلال الأيام المقبلة".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.ودخلت إسرائيل، في حالة التأهب القصوى، استعداداً لهجوم انتقامي محتمل من جانب إيران.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتاً لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني خلال الأيام المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20240407/غالانت-إسرائيل-أكملت-استعداداتها-لمواجهة-محتملة-مع-إيران-1087768285.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
فيديو "ترويجي" من داخل غرفة العمليات.. هكذا ستنتقم إيران من إسرائيل
نشر إعلام موال للأجهزة الأمنية الإيرانية، فيديو "ترويجي" يوضح كيفية رد طهران على ضرب إسرائيل لقنصليتها في العاصمة السورية دمشق، يوم الاثنين الماضي.
وبثت قناة "تشريك" الإيرانية عبر "تلغرام"، فيديو ضمن ما يعرف بالإعلام الحربي، والذي يظهر فيه أحد القادة العسكريين من داخل غرفة العمليات، وهو يراقب عبر الشاشات في غرفة تحكم على ما يبدو تجهيز صاروخ.
وبعد لحظات من القلق والتشاور، يعطي القائد العسكري في مشهد أقرب إلى التمثيل، أوامر بإطلاق الصاروخ.
ويحمل مقطع الفيديو وصفا هو "مقطع من انتقام إيران من إسرائيل خلال الأيام المقبلة".
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين
و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.
ودخلت إسرائيل
، في حالة التأهب القصوى، استعداداً لهجوم انتقامي محتمل من جانب إيران.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتاً لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني خلال الأيام المقبلة.