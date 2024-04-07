https://sputnikarabic.ae/20240407/كوريا-الشمالية-تدين-قرار-مجلس-حقوق-الإنسان-وثيقة-احتيال-ذات-دوافع-سياسية-1087765713.html

كوريا الشمالية تدين قرار مجلس حقوق الإنسان: وثيقة احتيال ذات دوافع سياسية

كوريا الشمالية تدين قرار مجلس حقوق الإنسان: وثيقة احتيال ذات دوافع سياسية

سبوتنيك عربي

أعربت كوريا الشمالية عن غضبها إزاء اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الأسبوع الحالي، لقرار يدين انتهاكاتها لحقوق الإنسان، واصفة القرار بأنه... 07.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-07T06:23+0000

2024-04-07T06:23+0000

2024-04-07T06:23+0000

كوريا الشمالية

العالم

أخبار العالم الآن

مجلس حقوق الإنسان

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/05/1087711126_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d8f50eb3366c327dfbf0ec8b158c5461.jpg

وانتقد نائب وزير المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، كيم سون جيونغ، القرار في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.واعتمد المجلس القرار للعام الـ22 على التوالي، في دورته العادية الـ55 في جنيف يوم الخميس الماضي، والذي يدين انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.وقال كيم: "إنني أدين بشدة "قرار حقوق الإنسان"، الذي اختلقته أمريكا وأتباعها بهدف خفي، وهو الإطاحة بسيادة كوريا الشمالية ونظامها الاشتراكي، باعتباره انتهاكا خطيرا لسيادة بيونغ يانغ وعملا من أعمال التدخل في شؤونها الداخلية".كما زعم كيم أن "القرار" الذي تم اختراعه بمبادرة من القوى المعادية لكوريا الشمالية ليس سوى وثيقة احتيال ذات دوافع سياسية، مليئة بكل أنواع الأكاذيب والحيل للتشهير بشكل غير معقول بسياسة دولتنا، بشأن ضمان حقوق الإنسان الحقيقية".ويتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سنويا قرارا يدين انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان، منذ عام 2003.

https://sputnikarabic.ae/20230319/كوريا-الشمالية-أمريكا-هي-أسوأ-منتهكي-حقوق-الإنسان-في-العالم-واجتماع-الأمم-المتحدة-غير-قانوني-1074907926.html

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, مجلس حقوق الإنسان, منظمة الأمم المتحدة