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https://sputnikarabic.ae/20240407/وزير-الخارجية-الإيراني-استهداف-قنصليتنا-في-دمشق-تم-باستخدام-مقاتلات-وصواريخ-أمريكية-1087779962.html
وزير الخارجية الإيراني: استهداف قنصليتنا في دمشق تم باستخدام مقاتلات وصواريخ أمريكية
وزير الخارجية الإيراني: استهداف قنصليتنا في دمشق تم باستخدام مقاتلات وصواريخ أمريكية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن "طهران سترد وتعاقب المجرمين على الهجوم الإرهابي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق". 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T14:47+0000
2024-04-07T14:47+0000
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وقال عبد اللهيان، لدى استقباله كبير المفاوضين اليمنيين من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبدالسلام، في العاصمة العُمانية مسقط، إن "الكيان الصهيوني استهدف مبنى القنصلية الايرانية في دمشق، بالطائرات والصواريخ الأمريكية".وأكد أن "طهران ستتخذ إجراءات قانونية ودولية ضمن إطار المقررات الدولية"، مضيفا أن "رفض واشنطن ولندن وباريس إدانة هجوم القنصلية دليل على دعم مغامرات الكيان الصهيوني وتوسيع الصراع".وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء يحيى رحيم صفوي، قد حذر في وقت سابق من اليوم الأحد، من أن السفارات الإسرائيلية "لم تعد آمنة"، بعد الهجوم الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق، والذي أسفر عن مقتل 7 من أفراد الحرس الثوري.وقال صفوي: "لم تعد أي من سفارات النظام الصهيوني آمنة"، مذكرا بأن 27 سفارة للنظام أغلقت حتى أمس السبت، بما في ذلك في مصر والأردن والبحرين وتركيا، وفقا لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية.وتابع مؤكدا أن "جبهة المقاومة جاهزة، كيف سيكون (الرد) علينا أن ننتظر"، لافتا إلى أن "مواجهة هذا النظام الغاشم حق مشروع وقانوني".وأضاف صفوي أنه "من المدهش أن أمريكا والدول الأخرى الداعمة للنظام المجرم لم تدين جريمة واعتداء الصهاينة على القنصلية الإيرانية في دمشق إلا يوم السبت الماضي، وبطبيعة الحال، أدانت الأمم المتحدة والعديد من الدول والمنظمات هذا الهجوم".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي، تمت مساء الاثنين.وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240404/إسرائيل-تنفي-إغلاق-سفاراتها-في-الخارج-بعد-الهجوم-على-القنصلية-الإيرانية-في-دمشق-1087697373.html
https://sputnikarabic.ae/20240405/إعلام-دبلوماسيو-إسرائيل-يواجهون-تهديدات-متزايدة-بعد-قصف-القنصيلية-الإيرانية-في-دمشق-1087724943.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الخارجية الإيراني: استهداف قنصليتنا في دمشق تم باستخدام مقاتلات وصواريخ أمريكية

14:47 GMT 07.04.2024
© AP Photo / Hussein Mallaوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن "طهران سترد وتعاقب المجرمين على الهجوم الإرهابي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق".
وقال عبد اللهيان، لدى استقباله كبير المفاوضين اليمنيين من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبدالسلام، في العاصمة العُمانية مسقط، إن "الكيان الصهيوني استهدف مبنى القنصلية الايرانية في دمشق، بالطائرات والصواريخ الأمريكية".
وأكد أن "طهران ستتخذ إجراءات قانونية ودولية ضمن إطار المقررات الدولية"، مضيفا أن "رفض واشنطن ولندن وباريس إدانة هجوم القنصلية دليل على دعم مغامرات الكيان الصهيوني وتوسيع الصراع".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
إسرائيل تنفي إغلاق سفاراتها في الخارج بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق
4 أبريل, 19:30 GMT
وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء يحيى رحيم صفوي، قد حذر في وقت سابق من اليوم الأحد، من أن السفارات الإسرائيلية "لم تعد آمنة"، بعد الهجوم الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق، والذي أسفر عن مقتل 7 من أفراد الحرس الثوري.
وقال صفوي: "لم تعد أي من سفارات النظام الصهيوني آمنة"، مذكرا بأن 27 سفارة للنظام أغلقت حتى أمس السبت، بما في ذلك في مصر والأردن والبحرين وتركيا، وفقا لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية.
وتابع مؤكدا أن "جبهة المقاومة جاهزة، كيف سيكون (الرد) علينا أن ننتظر"، لافتا إلى أن "مواجهة هذا النظام الغاشم حق مشروع وقانوني".
وأضاف صفوي أنه "من المدهش أن أمريكا والدول الأخرى الداعمة للنظام المجرم لم تدين جريمة واعتداء الصهاينة على القنصلية الإيرانية في دمشق إلا يوم السبت الماضي، وبطبيعة الحال، أدانت الأمم المتحدة والعديد من الدول والمنظمات هذا الهجوم".
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
إعلام: دبلوماسيو إسرائيل يواجهون تهديدات متزايدة بعد قصف القنصلية الإيرانية في دمشق
5 أبريل, 15:23 GMT
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.
من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي، تمت مساء الاثنين.
وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.
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