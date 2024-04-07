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https://sputnikarabic.ae/20240407/وقوع-زلزال-بقوة-55-درجة-في-جنوب-الصين-1087772605.html
وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة في جنوب الصين
وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة في جنوب الصين
سبوتنيك عربي
وقع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر جنوب منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في الصين، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC). 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T11:48+0000
2024-04-07T11:48+0000
العالم
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وبحسب علماء الزلازل، وقع الزلزال على بعد 117 كيلومترا شمال شرق منطقة مدينة آرال التي يبلغ عدد سكانها 260 ألف نسمة في الساعة 08.46 بالتوقيت العالمي (11.46 بتوقيت موسكو). وكان المركز على عمق 24 كيلومترا.في صباح يوم 3 أبريل/نيسان، سجلت سلسلة من الزلازل القوية قبالة تايوان. وقال متحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن أقوى زلزال كان بقوة 7.7 درجة. وتلاه زلزال بقوة 6.6 درجة وهزة أرضية بقوة 6.3 درجة. ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ميل عدة مبان في تايوان وتدمير جزئي.ووفقًا لبيانات إدارة الزلازل الصينية، وقع زلزال بقوة 7.3 درجات قبالة ساحل مقاطعة هواليان في شرق تايوان يوم الأربعاء. وقالت الإدارة إن الزلزال تلاه أكثر من 11 هزة أرضية بقوة تزيد عن 4 درجات.
https://sputnikarabic.ae/20240403/إدارة-الإطفاء-في-تايوان-تعلن-مقتل-4-أشخاص-وإصابة-أكثر-من-97-آخرين-جراء-الزلزال-1087634536.html
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العالم

وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة في جنوب الصين

11:48 GMT 07.04.2024
© AFP 2023 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© AFP 2023 / Richter magnitude scale
تابعنا عبر
وقع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر جنوب منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في الصين، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).
وبحسب علماء الزلازل، وقع الزلزال على بعد 117 كيلومترا شمال شرق منطقة مدينة آرال التي يبلغ عدد سكانها 260 ألف نسمة في الساعة 08.46 بالتوقيت العالمي (11.46 بتوقيت موسكو).
زلزال قوي يضرب بلدة يولي، مقاطعة هوالين، شرق تايوان، 18 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
تايوان تعلن مقتل 4 أشخاص وإصابة 97 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد
3 أبريل, 05:09 GMT
وكان المركز على عمق 24 كيلومترا.
في صباح يوم 3 أبريل/نيسان، سجلت سلسلة من الزلازل القوية قبالة تايوان. وقال متحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن أقوى زلزال كان بقوة 7.7 درجة. وتلاه زلزال بقوة 6.6 درجة وهزة أرضية بقوة 6.3 درجة. ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ميل عدة مبان في تايوان وتدمير جزئي.
ووفقًا لبيانات إدارة الزلازل الصينية، وقع زلزال بقوة 7.3 درجات قبالة ساحل مقاطعة هواليان في شرق تايوان يوم الأربعاء. وقالت الإدارة إن الزلزال تلاه أكثر من 11 هزة أرضية بقوة تزيد عن 4 درجات.
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