https://sputnikarabic.ae/20240408/إسرائيل-تعارض-قبول-فلسطين-في-الأمم-المتحدة-1087820924.html

إسرائيل تعارض قبول فلسطين في الأمم المتحدة

إسرائيل تعارض قبول فلسطين في الأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

صرح مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تعارض قبول فلسطين في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية في المنظمة. 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T16:30+0000

2024-04-08T16:30+0000

2024-04-08T16:30+0000

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العالم العربي

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ووصف إردان إمكانية انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة بأنها "جائزة للهمجية"، وقال إنه إذا تمت الموافقة على الطلب، فسيتعين تسمية مجلس الأمن بـ "مجلس إرهابي".وينظر مجلس الأمن الدولي في طلب فلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين 8 أبريل/ نيسان، وإذا كان القرار إيجابيا، فسيتم عرض القضية على اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة.وكان أول طلب لفلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة قد تم تقديمه في عام 2011، لكن بعد ذلك قرر ممثلوها مغادرة البلاد بشكل مؤقت كمراقب دائم في المنظمة العالمية.وكانت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأوقعت العمليات الإسرائيلية في القطاع، حتى الآن، أكثر من 33 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين.وفشل مجلس الأمن في تبني مشروعي قرارين قدمتهما روسيا في 17 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بسبب فيتو أمريكي، وأيدت روسيا مشروعات قرارات أخرى قُدمت إلى مجلس الأمن تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، إلا أنها أُجهضت بتصويت الولايات المتحدة ضدها أيضًا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، بوقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين" التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وشدد بوتين على أن "هذا هو مفتاح السلام الأساسي طويل الأمد في الشرق الأوسط، وهذا كان الموقف التقليدي للاتحاد السوفيتي ثم روسيا".

https://sputnikarabic.ae/20240408/السيسي-يؤكد-أن-مصر-ستظل-دوما-على-موقفها-الداعم-للقضية-الفلسطينية-حتى-ضمان-حقوقها-العادلة-1087819746.html

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منظمة الأمم المتحدة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي