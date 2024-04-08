https://sputnikarabic.ae/20240408/السيسي-يؤكد-أن-مصر-ستظل-دوما-على-موقفها-الداعم-للقضية-الفلسطينية-حتى-ضمان-حقوقها-العادلة-1087819746.html

السيسي يؤكد أن مصر ستظل دوما على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية حتى ضمان حقوقها العادلة

السيسي يؤكد أن مصر ستظل دوما على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية حتى ضمان حقوقها العادلة

سبوتنيك عربي

رحب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، برئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، محمد مصطفى، متمنياً له وللحكومة الفلسطينية الجديدة "التوفيق والسداد في... 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T15:53+0000

2024-04-08T15:53+0000

2024-04-08T15:53+0000

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وشدد السيسي، خلال استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى والوفد المرافق له، على أن "مصر ستظل دوماً على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".من جهته، نقل رئيس الوزراء الفلسطيني، تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس المصري، مشيداً "بموقف مصر الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، والجهود الدؤوبة الحالية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقن دماء الشعب الفلسطيني ورفض تصفية قضيته وحقوقه المشروعة".وقالت الرئاسة المصرية، إن اللقاء "شهد استعراض الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني ثمن الدور المصري التاريخي في تحمل مسئولية عملية إدخال المساعدات الإغاثية لغزة على الرغم من العراقيل والصعاب في ذلك الصدد.وشدد الجانبان على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، محذرين من مواصلة التصعيد العسكري واستمرار توسع دائرة الصراع، كما تم تأكيد أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هي الضامن لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وفقا للبيان المصري.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

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