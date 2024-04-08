https://sputnikarabic.ae/20240408/مجلة-أمريكية-الطيران-الروسي-يضرب-من-مسافات-قريبة-بسبب-ضعف-المضادات-الأوكرانية-1087817672.html

مجلة أمريكية: الطيران الروسي يضرب من مسافات قريبة بسبب ضعف المضادات الأوكرانية

مجلة أمريكية: الطيران الروسي يضرب من مسافات قريبة بسبب ضعف المضادات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

ذكرت مجلة أمريكية أنه بسبب ضعف الدفاع الجوي الأوكراني، يقوم الطيارون الروس بضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مسافة أقرب بكثير، دون خوف على أنفسهم. 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T15:44+0000

2024-04-08T15:44+0000

2024-04-08T15:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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ووفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية، "استخدمت روسيا بشكل أساسي القنابل الانزلاقية المجنحة لضربات بعيدة المدى، لكن نقص الذخيرة للدفاع الجوي الأوكراني والفجوات الكبيرة في الدفاع سمح لها بالتحليق بالقرب من مواقع القوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت المجلة: "يطير بعض المقاتلين الروس على مسافة أقرب بكثير من خط المواجهة ويهاجمون بصواريخ قصيرة المدى".وكما تشير المجلة، أصبح النقص في قذائف المدفعية وصواريخ الدفاع الجوي المشكلة الرئيسية للحامية الأوكرانية في تشاسوف يار.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حسنت من أماكن تموضعها في جمهورية دونيتسك وتحرز تقدما ملحوظا في أفدييفكا.وعلى اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وصدت خمس هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من ألوية جايغر "24" و"47" و"74" و"115" و"68" من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي ونوفوكالينوفو وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240408/القوات-الروسية-تحسن-أماكن-تموضعها-على-جبهة-جمهورية-دونيتسك-وتتقدم-في-أفدييفكا--1087803586.html

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روسيا, رصد عسكري