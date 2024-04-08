https://sputnikarabic.ae/20240408/روسيا-والصين-تناقشان-عملية-الاستكشاف-المشترك-للمريخ-1087793463.html

روسيا والصين تناقشان عملية الاستكشاف المشترك للمريخ

روسيا والصين تناقشان عملية الاستكشاف المشترك للمريخ

سبوتنيك عربي

أعلن المدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، الأكاديمي ليف زيليني، أن العلماء الروس يبحثون مع زملائهم الصينيين إمكانية دراسة كوكب... 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T09:02+0000

2024-04-08T09:02+0000

2024-04-08T09:02+0000

مجتمع

روسيا

علوم

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وجاءت تصريحات زيليني خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها: "نفكر بالطبع في مواصلة استكشاف المريخ ونحن نناقش الاحتمالات مع زملائنا الصينيين".وأضاف زيليني بالقول إنه يوجد اليوم بالفعل تعاون جيد مع الصين بشأن القمر، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي يخطط للقيام بمهمة إلى كوكب الزهرة.وتابع زيليني بالقول إن "برنامجنا الكوكبي، بشكل عام مستمر، لافتًا إلى أن العلماء، كما هو الحال دائما، يحلمون بالمزيد، ولكن المهمة الآن هي تحقيق ما تم التخطيط له في الوقت المحدد".

https://sputnikarabic.ae/20240331/المتخصصون-الروس-يعثرون-في-المسيرات-الأوكرانية-على-بطاريات-تستخدمها-ناسا-في-برنامج-المريخ-1087550451.html

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