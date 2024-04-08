https://sputnikarabic.ae/20240408/روسيا-والصين-تناقشان-عملية-الاستكشاف-المشترك-للمريخ-1087793463.html
روسيا والصين تناقشان عملية الاستكشاف المشترك للمريخ
روسيا والصين تناقشان عملية الاستكشاف المشترك للمريخ
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، الأكاديمي ليف زيليني، أن العلماء الروس يبحثون مع زملائهم الصينيين إمكانية دراسة كوكب... 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T09:02+0000
2024-04-08T09:02+0000
2024-04-08T09:02+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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وجاءت تصريحات زيليني خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها: "نفكر بالطبع في مواصلة استكشاف المريخ ونحن نناقش الاحتمالات مع زملائنا الصينيين".وأضاف زيليني بالقول إنه يوجد اليوم بالفعل تعاون جيد مع الصين بشأن القمر، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي يخطط للقيام بمهمة إلى كوكب الزهرة.وتابع زيليني بالقول إن "برنامجنا الكوكبي، بشكل عام مستمر، لافتًا إلى أن العلماء، كما هو الحال دائما، يحلمون بالمزيد، ولكن المهمة الآن هي تحقيق ما تم التخطيط له في الوقت المحدد".
https://sputnikarabic.ae/20240331/المتخصصون-الروس-يعثرون-في-المسيرات-الأوكرانية-على-بطاريات-تستخدمها-ناسا-في-برنامج-المريخ-1087550451.html
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روسيا, علوم
روسيا والصين تناقشان عملية الاستكشاف المشترك للمريخ
أعلن المدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، الأكاديمي ليف زيليني، أن العلماء الروس يبحثون مع زملائهم الصينيين إمكانية دراسة كوكب المريخ، وذلك عن طريق مشروع مشترك في المستقبل.
وجاءت تصريحات زيليني خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها: "نفكر بالطبع في مواصلة استكشاف المريخ ونحن نناقش الاحتمالات مع زملائنا الصينيين".
وأضاف زيليني بالقول إنه يوجد اليوم بالفعل تعاون جيد مع الصين بشأن القمر، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي يخطط للقيام بمهمة إلى كوكب الزهرة.
وتابع زيليني بالقول إن "برنامجنا الكوكبي، بشكل عام مستمر، لافتًا إلى أن العلماء، كما هو الحال دائما، يحلمون بالمزيد، ولكن المهمة الآن هي تحقيق ما تم التخطيط له في الوقت المحدد".