https://sputnikarabic.ae/20240408/زعماء-مصر-والأردن-وفرنسا-عبر-مقال-مشترك-يجب-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-الآن-1087829804.html

زعماء مصر والأردن وفرنسا عبر مقال مشترك: يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة الآن

زعماء مصر والأردن وفرنسا عبر مقال مشترك: يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة الآن

سبوتنيك عربي

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بوقف إطلاق النار في غزة فورا... 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T21:01+0000

2024-04-08T21:01+0000

2024-04-08T21:01+0000

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وفي مقال مشترك، قال الزعماء الثلاثة، إن "الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن"، مؤكدين أن "العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن تجلب السلام إلى الشرق الأوسط".وأضاف المقال أن "حل الدولتين هو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخرى الفظائع التي حلت بهم منذ هجمات 7 أكتوبر الماضي".وحذر الملك عبد الله والرئيسان السيسي وماكرون، من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، مؤكدين أن "الهجوم على رفح لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة وزيادة مخاطر التهجير القسري".وتابع المقال: "حماية المدنيين هي التزام قانوني راسخ على جميع الأطراف وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي"، مشددين على أن "هناك حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدات الإنسانية وتوزيعها بقطاع غزة".كما شددوا على "ضرورة حماية الوكالات الأممية ومنحها إمكانية النفاذ الكامل إلى شمال قطاع غزة"، داعين إسرائيل إلى تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر جميع نقاط العبور.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

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