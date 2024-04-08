https://sputnikarabic.ae/20240408/لجنة-التحقيق-الروسية-تحصل-على-معلومات-تشير-لعلاقة-منفذي-هجوم-كروكوس-بالاستخبارات-الأوكرانية-1087812074.html
لجنة التحقيق الروسية تحصل على معلومات تشير لعلاقة منفذي هجوم "كروكوس" بالاستخبارات الأوكرانية
لجنة التحقيق الروسية تحصل على معلومات تشير لعلاقة منفذي هجوم "كروكوس" بالاستخبارات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث الإعلامي للجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، أن اللجنة حصلت على معلومات مهمة حول إعداد المسلحين، الذين نفذوا الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس... 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T13:57+0000
2024-04-08T13:57+0000
2024-04-08T13:57+0000
روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو
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وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "لقد حصل التحقيق بالفعل على معطيات مهمة حول ظروف إعداد الإرهابيين للجريمة، والتي قد تشير إلى علاقتهم بأجهزة الاستخبارات الأوكرانية".إلى ذلك، استمع رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، إلى تقرير حول آخر نتائج التحقيق في الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الفائت، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.كشف تفاصيل جديدة حول هجوم "كروكوس" الإرهابيكما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20240407/بعد-حادثة-كروكوس-تركيا-تتخذ-إجراءات-بشأن-دخول-مواطني-طاجيكستان-إلى-أراضيها-1087767315.html
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روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
لجنة التحقيق الروسية تحصل على معلومات تشير لعلاقة منفذي هجوم "كروكوس" بالاستخبارات الأوكرانية
أفاد المتحدث الإعلامي للجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، أن اللجنة حصلت على معلومات مهمة حول إعداد المسلحين، الذين نفذوا الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، من الممكن أن تشير إلى علاقتهم بالاستخبارات الأوكرانية.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "لقد حصل التحقيق بالفعل على معطيات مهمة حول ظروف إعداد الإرهابيين للجريمة، والتي قد تشير إلى علاقتهم بأجهزة الاستخبارات الأوكرانية".
إلى ذلك، استمع رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، إلى تقرير حول آخر نتائج التحقيق في الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي".
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الفائت، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الفائت، يوم حداد وطني
، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.
وأدان الرئيس الروسي الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدًا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.