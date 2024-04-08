https://sputnikarabic.ae/20240408/مجلس-الأمن-الدولي-يحيل-طلب-السلطة-الفلسطينية-لتصبح-عضوا-كامل-العضوية-إلى-اللجنة-المختصة-1087824592.html
مجلس الأمن الدولي يحيل طلب السلطة الفلسطينية لتصبح عضوا كامل العضوية إلى اللجنة المختصة
مجلس الأمن الدولي يحيل طلب السلطة الفلسطينية لتصبح عضوا كامل العضوية إلى اللجنة المختصة
سبوتنيك عربي
أحال مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد. 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T18:25+0000
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وقالت وسائل إعلام إن سفيرة مالطا في الأمم المتحدة فانيسا فرايزر، اقترحت أن تجتمع اللجنة يوم الاثنين للنظر في الطلب، مشيرة إلى أن مالطا تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل/ نيسان الجاري.وفي 4 أبريل الجاري، تلقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسالة تطلب قبول فلسطين في الأمم المتحدة والاعتراف بها كعضو كامل العضوية في المنظمة العالمية.وكان أول طلب لفلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة قد تم تقديمه في عام 2011، لكن بعد ذلك قرر ممثلوها مغادرة البلاد بشكل مؤقت كمراقب دائم في المنظمة العالمية.وكانت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأوقعت العمليات الإسرائيلية في القطاع، حتى الآن، أكثر من 33 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين.وفشل مجلس الأمن في تبني مشروعي قرارين قدمتهما روسيا في 17 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بسبب فيتو أمريكي، وأيدت روسيا مشروعات قرارات أخرى قُدمت إلى مجلس الأمن تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، إلا أنها أُجهضت بتصويت الولايات المتحدة ضدها أيضًا.
https://sputnikarabic.ae/20240214/مندوب-فلسطين-بالأمم-المتحدة-مسؤولية-مجلس-الأمن-هي-وقف-حرب-غزة-والدعوة-إلى-وقف-إطلاق-النار-1086050643.html
https://sputnikarabic.ae/20231110/فلسطين-مجلس-الأمن-الدولي-فشل-في-إثبات-دوره-كضامن-للحفاظ-على-السلام-والأمن-1083000697.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
مجلس الأمن الدولي يحيل طلب السلطة الفلسطينية لتصبح عضوا كامل العضوية إلى اللجنة المختصة
أحال مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
وقالت وسائل إعلام إن سفيرة مالطا في الأمم المتحدة فانيسا فرايزر، اقترحت أن تجتمع اللجنة يوم الاثنين للنظر في الطلب، مشيرة إلى أن مالطا تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل/ نيسان الجاري.
وفي 4 أبريل الجاري، تلقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسالة تطلب قبول فلسطين في الأمم المتحدة والاعتراف بها كعضو كامل العضوية في المنظمة العالمية.
وكان أول طلب لفلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة قد تم تقديمه في عام 2011، لكن بعد ذلك قرر ممثلوها مغادرة البلاد بشكل مؤقت كمراقب دائم في المنظمة العالمية.
وكانت حركة حماس
، التي تسيطر على قطاع غزة، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
10 نوفمبر 2023, 05:52 GMT
وأوقعت العمليات الإسرائيلية في القطاع، حتى الآن، أكثر من 33 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين.
وفشل مجلس الأمن في تبني مشروعي قرارين قدمتهما روسيا في 17 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بسبب فيتو أمريكي، وأيدت روسيا مشروعات قرارات أخرى قُدمت إلى مجلس الأمن تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، إلا أنها أُجهضت بتصويت الولايات المتحدة ضدها أيضًا.