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مصر... تراجع التضخم في المناطق الحضرية إلى 33.3%
مصر... تراجع التضخم في المناطق الحضرية إلى 33.3%
سبوتنيك عربي
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الإثنين، عن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمناطق الحضرية في مصر إلى 33.3 % خلال شهر... 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T08:43+0000
2024-04-08T08:43+0000
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ونقلت صحيفة "الاقتصادية" بيانات أصدرها جهاز التعبئة العامة والإحصاء تفيد بأن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمناطق الحضرية في مصر تراجع بعدما بلغ 35.7 % خلال فبراير/ شباط الماضي.وبحسب البيانات فقد تراجعت تكلفة الخضراوات على أساس سنوي 3.5 %، والحبوب والخبز 0.3 %، والأمتعة الشخصية 4.1 %.يذكر أنه في ظل ارتفاع الأسعار في السوق المصرية، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير الماضي، قرارا برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع مفاجئ، في مارس الماضي، بمقدار 600 نقطة أساس، وتحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق للسوق.وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.كما تلقى الاقتصاد المصري دفعة كبيرة بفضل توقيع صفقة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية، باستثمارات مباشرة تبلغ 35 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20240318/خبيرة-اقتصادية-توضح-لـسبوتنيك-المؤشرات-القادمة-لسعر-صرف-الجنيه-المصري-أمام-الدولار-1087122891.html
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اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

مصر... تراجع التضخم في المناطق الحضرية إلى 33.3%

08:43 GMT 08.04.2024
© Sputnik . sputnikسوق الفاكهة في مصر
سوق الفاكهة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
© Sputnik . sputnik
تابعنا عبر
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الإثنين، عن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمناطق الحضرية في مصر إلى 33.3 % خلال شهر مارس/ آذار الماضي.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" بيانات أصدرها جهاز التعبئة العامة والإحصاء تفيد بأن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمناطق الحضرية في مصر تراجع بعدما بلغ 35.7 % خلال فبراير/ شباط الماضي.
وبحسب البيانات فقد تراجعت تكلفة الخضراوات على أساس سنوي 3.5 %، والحبوب والخبز 0.3 %، والأمتعة الشخصية 4.1 %.
يذكر أنه في ظل ارتفاع الأسعار في السوق المصرية، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير الماضي، قرارا برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
خبيرة اقتصادية توضح لـ"سبوتنيك" المؤشرات القادمة لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار
18 مارس, 17:50 GMT
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع مفاجئ، في مارس الماضي، بمقدار 600 نقطة أساس، وتحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق للسوق.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
كما تلقى الاقتصاد المصري دفعة كبيرة بفضل توقيع صفقة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية، باستثمارات مباشرة تبلغ 35 مليار دولار.
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