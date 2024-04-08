https://sputnikarabic.ae/20240408/وزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-يصل-الصين-في-زيارة-رسمية-فيديو-1087787944.html
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل الصين في زيارة رسمية.. فيديو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل الصين في زيارة رسمية.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الوزير سيرغي لافروف وصل إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية تستغرق يومًا. 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T02:04+0000
2024-04-08T02:04+0000
2024-04-08T02:04+0000
سيرغي لافروف
روسيا
الصين
زيارة رسمية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0d/1086027816_0:162:3052:1878_1920x0_80_0_0_2c0b4a2a444868b41f18104cebab9976.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بكين في زيارة رسمية".وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس، أن لافروف سيلتقي نظيره الصيني وانغ يي، وإجراء مباحثات حول قضايا التعاون الثنائي، فضلا عن القضايا الدولية، مثل العمل المشترك في الأمم المتحدة، وبريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، وأبيك وغيرها من الآليات والمنتديات المتعددة الأطراف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سيرغي لافروف, روسيا, الصين, زيارة رسمية
سيرغي لافروف, روسيا, الصين, زيارة رسمية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل الصين في زيارة رسمية.. فيديو
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الوزير سيرغي لافروف وصل إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية تستغرق يومًا.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
إلى بكين في زيارة رسمية".
وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس، أن لافروف سيلتقي نظيره الصيني وانغ يي، وإجراء مباحثات حول قضايا التعاون الثنائي، فضلا عن القضايا الدولية، مثل العمل المشترك في الأمم المتحدة، وبريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، وأبيك وغيرها من الآليات والمنتديات المتعددة الأطراف.