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https://sputnikarabic.ae/20240408/وزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-يصل-الصين-في-زيارة-رسمية-فيديو-1087787944.html
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل الصين في زيارة رسمية.. فيديو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل الصين في زيارة رسمية.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الوزير سيرغي لافروف وصل إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية تستغرق يومًا. 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T02:04+0000
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سيرغي لافروف
روسيا
الصين
زيارة رسمية
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بكين في زيارة رسمية".وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس، أن لافروف سيلتقي نظيره الصيني وانغ يي، وإجراء مباحثات حول قضايا التعاون الثنائي، فضلا عن القضايا الدولية، مثل العمل المشترك في الأمم المتحدة، وبريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، وأبيك وغيرها من الآليات والمنتديات المتعددة الأطراف.
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سيرغي لافروف, روسيا, الصين, زيارة رسمية
سيرغي لافروف, روسيا, الصين, زيارة رسمية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل الصين في زيارة رسمية.. فيديو

02:04 GMT 08.04.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الوزير سيرغي لافروف وصل إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية تستغرق يومًا.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بكين في زيارة رسمية".
وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس، أن لافروف سيلتقي نظيره الصيني وانغ يي، وإجراء مباحثات حول قضايا التعاون الثنائي، فضلا عن القضايا الدولية، مثل العمل المشترك في الأمم المتحدة، وبريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، وأبيك وغيرها من الآليات والمنتديات المتعددة الأطراف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف عدة مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدودأمس, 23:58 GMT
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