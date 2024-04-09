https://sputnikarabic.ae/20240409/إيلون-ماسك-الذكاء-الاصطناعي-قد-يتفوق-على-الذكاء-البشري-بحلول-عام-2025-1087851707.html

إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الذكاء البشري بحلول عام 2025

إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الذكاء البشري بحلول عام 2025

سبوتنيك عربي

توقع رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك التطور السريع للذكاء الاصطناعي وأن النظام الذي سيتجاوز قدرات الدماغ البشري يمكن أن يظهر في وقت مبكر من 2025-2026. 09.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-09T13:58+0000

2024-04-09T13:58+0000

2024-04-09T13:58+0000

مجتمع

علوم

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وأشار ماسك مساء الإثنين 8 أبريل، خلال مقابلة مع نيكولاي تانجين، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي إلى أن "الذكاء الاصطناعي الأذكى من أذكى شخص سيظهر على الأرجح في العام المقبل". ويعتقد ماسك أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتجاوز قدرات جميع البشر مجتمعين في السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، هناك أيضًا عقبات خطيرة أمام تطوير الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، نقص الرقائق، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".وشدد ماسك على أنه حتى الآن، يتباطأ تطور التكنولوجيا بسبب عدم وجود الرقائق الدقيقة اللازمة، وخاصة رقائق Nvidia، والتي تعتبر ضرورية للغاية لتشغيل وتدريب الذكاء الاصطناعي. وكان العامل المقيد الآخر هو القدرة المحدودة للشبكة الكهربائية. ومع ذلك، بدأت هذه القيود تضعف مؤخرًا، وفي غضون عام أو عامين ستكون المشكلة الأكثر خطورة هي النقص المحتمل في الكهرباء.

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