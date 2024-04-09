https://sputnikarabic.ae/20240409/إيلون-ماسك-الذكاء-الاصطناعي-قد-يتفوق-على-الذكاء-البشري-بحلول-عام-2025-1087851707.html
إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الذكاء البشري بحلول عام 2025
إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الذكاء البشري بحلول عام 2025
سبوتنيك عربي
توقع رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك التطور السريع للذكاء الاصطناعي وأن النظام الذي سيتجاوز قدرات الدماغ البشري يمكن أن يظهر في وقت مبكر من 2025-2026. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T13:58+0000
2024-04-09T13:58+0000
2024-04-09T13:58+0000
مجتمع
علوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/12/1078230839_0:0:1679:944_1920x0_80_0_0_28c024d58cf08dbe020c7aa01d341f9b.jpg
وأشار ماسك مساء الإثنين 8 أبريل، خلال مقابلة مع نيكولاي تانجين، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي إلى أن "الذكاء الاصطناعي الأذكى من أذكى شخص سيظهر على الأرجح في العام المقبل". ويعتقد ماسك أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتجاوز قدرات جميع البشر مجتمعين في السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، هناك أيضًا عقبات خطيرة أمام تطوير الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، نقص الرقائق، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".وشدد ماسك على أنه حتى الآن، يتباطأ تطور التكنولوجيا بسبب عدم وجود الرقائق الدقيقة اللازمة، وخاصة رقائق Nvidia، والتي تعتبر ضرورية للغاية لتشغيل وتدريب الذكاء الاصطناعي. وكان العامل المقيد الآخر هو القدرة المحدودة للشبكة الكهربائية. ومع ذلك، بدأت هذه القيود تضعف مؤخرًا، وفي غضون عام أو عامين ستكون المشكلة الأكثر خطورة هي النقص المحتمل في الكهرباء.
https://sputnikarabic.ae/20240406/ماسك-يتنبأ-بموعد-نهاية-وجود-البشرية-على-الأرض-1087760083.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/12/1078230839_84:0:1575:1118_1920x0_80_0_0_f8d6c20e50deecd5ace6d2c4f6d21128.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الذكاء البشري بحلول عام 2025
توقع رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك التطور السريع للذكاء الاصطناعي وأن النظام الذي سيتجاوز قدرات الدماغ البشري يمكن أن يظهر في وقت مبكر من 2025-2026.
وأشار ماسك مساء الإثنين 8 أبريل، خلال مقابلة مع نيكولاي تانجين، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي إلى أن "الذكاء الاصطناعي الأذكى من أذكى شخص سيظهر على الأرجح في العام المقبل".
ويعتقد ماسك أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتجاوز قدرات جميع البشر مجتمعين في السنوات الخمس المقبلة.
ومع ذلك، هناك أيضًا عقبات خطيرة أمام تطوير الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، نقص الرقائق، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".
وشدد ماسك على أنه حتى الآن، يتباطأ تطور التكنولوجيا بسبب عدم وجود الرقائق الدقيقة اللازمة، وخاصة رقائق Nvidia، والتي تعتبر ضرورية للغاية لتشغيل وتدريب الذكاء الاصطناعي. وكان العامل المقيد الآخر هو القدرة المحدودة للشبكة الكهربائية. ومع ذلك، بدأت هذه القيود تضعف مؤخرًا، وفي غضون عام أو عامين ستكون المشكلة الأكثر خطورة هي النقص المحتمل في الكهرباء.