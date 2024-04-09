إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الذكاء البشري بحلول عام 2025

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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https://sputnikarabic.ae/20240409/إيلون-ماسك-الذكاء-الاصطناعي-قد-يتفوق-على-الذكاء-البشري-بحلول-عام-2025-1087851707.html
إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الذكاء البشري بحلول عام 2025
إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الذكاء البشري بحلول عام 2025
سبوتنيك عربي
توقع رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك التطور السريع للذكاء الاصطناعي وأن النظام الذي سيتجاوز قدرات الدماغ البشري يمكن أن يظهر في وقت مبكر من 2025-2026. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T13:58+0000
2024-04-09T13:58+0000
مجتمع
علوم
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وأشار ماسك مساء الإثنين 8 أبريل، خلال مقابلة مع نيكولاي تانجين، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي إلى أن "الذكاء الاصطناعي الأذكى من أذكى شخص سيظهر على الأرجح في العام المقبل". ويعتقد ماسك أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتجاوز قدرات جميع البشر مجتمعين في السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، هناك أيضًا عقبات خطيرة أمام تطوير الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، نقص الرقائق، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".وشدد ماسك على أنه حتى الآن، يتباطأ تطور التكنولوجيا بسبب عدم وجود الرقائق الدقيقة اللازمة، وخاصة رقائق Nvidia، والتي تعتبر ضرورية للغاية لتشغيل وتدريب الذكاء الاصطناعي. وكان العامل المقيد الآخر هو القدرة المحدودة للشبكة الكهربائية. ومع ذلك، بدأت هذه القيود تضعف مؤخرًا، وفي غضون عام أو عامين ستكون المشكلة الأكثر خطورة هي النقص المحتمل في الكهرباء.
https://sputnikarabic.ae/20240406/ماسك-يتنبأ-بموعد-نهاية-وجود-البشرية-على-الأرض-1087760083.html
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علوم
علوم

إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الذكاء البشري بحلول عام 2025

13:58 GMT 09.04.2024
© AFP 2023 / JOEL SAGETالملياردير، إيلون ماسك، في مؤتمر "فيفاتيك" للتكنولوجيا بباريس، فرنسا، 16 يونيو/ حزيران 2023
الملياردير، إيلون ماسك، في مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا بباريس، فرنسا، 16 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© AFP 2023 / JOEL SAGET
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توقع رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك التطور السريع للذكاء الاصطناعي وأن النظام الذي سيتجاوز قدرات الدماغ البشري يمكن أن يظهر في وقت مبكر من 2025-2026.
وأشار ماسك مساء الإثنين 8 أبريل، خلال مقابلة مع نيكولاي تانجين، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي إلى أن "الذكاء الاصطناعي الأذكى من أذكى شخص سيظهر على الأرجح في العام المقبل".
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
مجتمع
ماسك يتنبأ بموعد "نهاية وجود البشرية على الأرض"
6 أبريل, 19:53 GMT
ويعتقد ماسك أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتجاوز قدرات جميع البشر مجتمعين في السنوات الخمس المقبلة.
ومع ذلك، هناك أيضًا عقبات خطيرة أمام تطوير الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، نقص الرقائق، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".
وشدد ماسك على أنه حتى الآن، يتباطأ تطور التكنولوجيا بسبب عدم وجود الرقائق الدقيقة اللازمة، وخاصة رقائق Nvidia، والتي تعتبر ضرورية للغاية لتشغيل وتدريب الذكاء الاصطناعي. وكان العامل المقيد الآخر هو القدرة المحدودة للشبكة الكهربائية. ومع ذلك، بدأت هذه القيود تضعف مؤخرًا، وفي غضون عام أو عامين ستكون المشكلة الأكثر خطورة هي النقص المحتمل في الكهرباء.
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