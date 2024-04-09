https://sputnikarabic.ae/20240409/السيسي-لعباس-مصر-ستواصل-مساندة-الشعب-الفلسطيني-1087856640.html

السيسي لعباس: مصر ستواصل مساندة الشعب الفلسطيني

السيسي لعباس: مصر ستواصل مساندة الشعب الفلسطيني

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباحثات هاتفية مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، تناولت تطورات الأوضاع في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ الـ7... 09.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-09T18:45+0000

2024-04-09T18:45+0000

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وأكد السيسي أن مصر ستواصل مساندتها للأشقاء الفلسطينيين حتى يتمكنوا من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما هنأ الشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي تبدأ أول أيامه غدا الأربعاء.وقالت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن عباس أطلع نظيره المصري على آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة. وشدد عباس على ضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون فورا، كما شدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ومنع تهجير سكانه.كما لفت عباس إلى ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدا أن مصر لها موقف ثابت في دعمها للقضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بحشد تأييد دولي لمساعي فلسطين في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، قال الرئيس الفلسطيني إن الاحتفال بعيد الفطر المبارك يجب أن يقتصر على أداء الشعائر الدينية بسبب ما وصفه بـ"الظروف الصعبة" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لـ"حرب إبادة" تستهدف أبنائه في قطاع غزة.وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" التي قالت إنها تهدف إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية.وبينما تسببت عملية "طوفان الأقصى" في مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين، فإن حصيلة الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة تجاوزت 33 ألف قتيل ونحو 76 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240409/عباس-الشعب-الفلسطيني-يتعرض-لـحرب-إبادة-والعيد-يقتصر-على-الشعائر-الدينية-1087855686.html

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