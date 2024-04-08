الأربعاء أول أيام عيد الفطر في 12 دولة عربية

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ملفات ساخنة
ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
القاهرة تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين حماس وإسرائيل
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
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https://sputnikarabic.ae/20240408/الأربعاء-أول-أيام-عيد-الفطر-في-12-دولة-عربية-1087829537.html
الأربعاء أول أيام عيد الفطر في 12 دولة عربية
الأربعاء أول أيام عيد الفطر في 12 دولة عربية
سبوتنيك عربي
تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام 1445 هجريا بعد غروب شمس اليوم الاثنين، في العديد من الدول العربية، التي أعلنت أن غدا الثلاثاء هو متمم شهر رمضان. 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T20:54+0000
2024-04-08T20:54+0000
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ووصل عدد الدول العربية التي تعذر رؤية هلال شهر شوال بها إلى 12 دولة، وهي الدول التي أعلنت أن الأربعاء المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024.وشملت قائمة الدول التي أعلنت موعد عيد الفطر يوم الأربعاء، كل من السعودية ومصر والكويت والإمارات وقطر والبحرين ولبنان وفلسطين واليمن وتونس والجزائر والسودان.وجاء ذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئات الحكومية المسؤولة عن استطلاع هلال شهر شوال، وفقا لما نشرته وكالات الأنباء الرسمية لتلك الدول.ويحل عيد الفطر المبارك هذا العام، في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لحرب مدمرة راح ضحيتها نحو 33 ألف قتيل ونحو 75 ألف مصاب منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي الحرب التي أعلنت الدول العربية والإسلامية رفضها لها بشكل قاطع منددة بما تقوم به إسرائيل من أعمال توصف بأنها "جرائم حرب".
https://sputnikarabic.ae/20240407/أسواق-مدينة-حلب-القديمة-تستعد-لاستقبال-عيد-الفطر-صور-وفيديو--1087773345.html
https://sputnikarabic.ae/20240402/نأمل-أن-يحل-السلام-على-أرض-السلام-مسيحيو-غزة-يحيون-عيد-الفصح-في-أجواء-حزن-ودون-مظاهر-احتفالية-1087614994.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار مصر الآن, السعودية, عيد الفطر
أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار مصر الآن, السعودية, عيد الفطر

الأربعاء أول أيام عيد الفطر في 12 دولة عربية

20:54 GMT 08.04.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatمواطنو غزة يؤدون صلاة عيد الفطر في العراء والساحات العامة
مواطنو غزة يؤدون صلاة عيد الفطر في العراء والساحات العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام 1445 هجريا بعد غروب شمس اليوم الاثنين، في العديد من الدول العربية، التي أعلنت أن غدا الثلاثاء هو متمم شهر رمضان.
ووصل عدد الدول العربية التي تعذر رؤية هلال شهر شوال بها إلى 12 دولة، وهي الدول التي أعلنت أن الأربعاء المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024.
أسواق حلب القديمة تفتح ذراعيها لعيد الفطر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
أسواق مدينة حلب القديمة تستعد لاستقبال عيد الفطر... صور وفيديو
أمس, 12:41 GMT
وشملت قائمة الدول التي أعلنت موعد عيد الفطر يوم الأربعاء، كل من السعودية ومصر والكويت والإمارات وقطر والبحرين ولبنان وفلسطين واليمن وتونس والجزائر والسودان.
وجاء ذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئات الحكومية المسؤولة عن استطلاع هلال شهر شوال، وفقا لما نشرته وكالات الأنباء الرسمية لتلك الدول.
مسيحيو غزة يحيون عيد الفصح في أجواء حزن وبدون مظاهر احتفالية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
"نأمل أن يحل السلام على أرض السلام".. مسيحيو غزة يحيون عيد الفصح من دون مظاهر احتفالية... فيديو
2 أبريل, 12:03 GMT
ويحل عيد الفطر المبارك هذا العام، في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لحرب مدمرة راح ضحيتها نحو 33 ألف قتيل ونحو 75 ألف مصاب منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي الحرب التي أعلنت الدول العربية والإسلامية رفضها لها بشكل قاطع منددة بما تقوم به إسرائيل من أعمال توصف بأنها "جرائم حرب".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... قتلى ومصابون في سلسلة غارات إسرائيلية على وسط وجنوبي غزة16:43 GMT
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