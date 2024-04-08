https://sputnikarabic.ae/20240408/الأربعاء-أول-أيام-عيد-الفطر-في-12-دولة-عربية-1087829537.html

الأربعاء أول أيام عيد الفطر في 12 دولة عربية

الأربعاء أول أيام عيد الفطر في 12 دولة عربية

سبوتنيك عربي

تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام 1445 هجريا بعد غروب شمس اليوم الاثنين، في العديد من الدول العربية، التي أعلنت أن غدا الثلاثاء هو متمم شهر رمضان. 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T20:54+0000

2024-04-08T20:54+0000

2024-04-08T20:54+0000

مجتمع

أخبار العالم الآن

منوعات

أخبار مصر الآن

السعودية

عيد الفطر

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076162694_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aeff2be77d9e725fc98f4c9af24939f5.jpg

ووصل عدد الدول العربية التي تعذر رؤية هلال شهر شوال بها إلى 12 دولة، وهي الدول التي أعلنت أن الأربعاء المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024.وشملت قائمة الدول التي أعلنت موعد عيد الفطر يوم الأربعاء، كل من السعودية ومصر والكويت والإمارات وقطر والبحرين ولبنان وفلسطين واليمن وتونس والجزائر والسودان.وجاء ذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئات الحكومية المسؤولة عن استطلاع هلال شهر شوال، وفقا لما نشرته وكالات الأنباء الرسمية لتلك الدول.ويحل عيد الفطر المبارك هذا العام، في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لحرب مدمرة راح ضحيتها نحو 33 ألف قتيل ونحو 75 ألف مصاب منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي الحرب التي أعلنت الدول العربية والإسلامية رفضها لها بشكل قاطع منددة بما تقوم به إسرائيل من أعمال توصف بأنها "جرائم حرب".

https://sputnikarabic.ae/20240407/أسواق-مدينة-حلب-القديمة-تستعد-لاستقبال-عيد-الفطر-صور-وفيديو--1087773345.html

https://sputnikarabic.ae/20240402/نأمل-أن-يحل-السلام-على-أرض-السلام-مسيحيو-غزة-يحيون-عيد-الفصح-في-أجواء-حزن-ودون-مظاهر-احتفالية-1087614994.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار مصر الآن, السعودية, عيد الفطر