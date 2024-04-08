https://sputnikarabic.ae/20240408/الأربعاء-أول-أيام-عيد-الفطر-في-12-دولة-عربية-1087829537.html
الأربعاء أول أيام عيد الفطر في 12 دولة عربية
الأربعاء أول أيام عيد الفطر في 12 دولة عربية
سبوتنيك عربي
تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام 1445 هجريا بعد غروب شمس اليوم الاثنين، في العديد من الدول العربية، التي أعلنت أن غدا الثلاثاء هو متمم شهر رمضان. 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T20:54+0000
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ووصل عدد الدول العربية التي تعذر رؤية هلال شهر شوال بها إلى 12 دولة، وهي الدول التي أعلنت أن الأربعاء المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024.وشملت قائمة الدول التي أعلنت موعد عيد الفطر يوم الأربعاء، كل من السعودية ومصر والكويت والإمارات وقطر والبحرين ولبنان وفلسطين واليمن وتونس والجزائر والسودان.وجاء ذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئات الحكومية المسؤولة عن استطلاع هلال شهر شوال، وفقا لما نشرته وكالات الأنباء الرسمية لتلك الدول.ويحل عيد الفطر المبارك هذا العام، في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لحرب مدمرة راح ضحيتها نحو 33 ألف قتيل ونحو 75 ألف مصاب منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي الحرب التي أعلنت الدول العربية والإسلامية رفضها لها بشكل قاطع منددة بما تقوم به إسرائيل من أعمال توصف بأنها "جرائم حرب".
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أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار مصر الآن, السعودية, عيد الفطر
أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار مصر الآن, السعودية, عيد الفطر
الأربعاء أول أيام عيد الفطر في 12 دولة عربية
تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام 1445 هجريا بعد غروب شمس اليوم الاثنين، في العديد من الدول العربية، التي أعلنت أن غدا الثلاثاء هو متمم شهر رمضان.
ووصل عدد الدول العربية
التي تعذر رؤية هلال شهر شوال بها إلى 12 دولة، وهي الدول التي أعلنت أن الأربعاء المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024.
وشملت قائمة الدول التي أعلنت موعد عيد الفطر
يوم الأربعاء، كل من السعودية ومصر والكويت والإمارات وقطر والبحرين ولبنان وفلسطين واليمن وتونس والجزائر والسودان.
وجاء ذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئات الحكومية المسؤولة عن استطلاع هلال شهر شوال، وفقا لما نشرته وكالات الأنباء الرسمية لتلك الدول.
ويحل عيد الفطر المبارك هذا العام، في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لحرب مدمرة
راح ضحيتها نحو 33 ألف قتيل ونحو 75 ألف مصاب منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي الحرب التي أعلنت الدول العربية والإسلامية رفضها لها بشكل قاطع منددة بما تقوم به إسرائيل من أعمال توصف بأنها "جرائم حرب".