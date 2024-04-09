رئيسي: إيران توظف جميع الإمكانات المتاحة للدفاع عن المظلومين في فلسطين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240409/رئيسي-إيران-توظف-جميع-الإمكانات-المتاحة-للدفاع-عن-المظلومين-في-فلسطين-1087857143.html
رئيسي: إيران توظف جميع الإمكانات المتاحة للدفاع عن المظلومين في فلسطين
رئيسي: إيران توظف جميع الإمكانات المتاحة للدفاع عن المظلومين في فلسطين
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الفلسطينيين في غزة يشكلون الخطوط الأمامية في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدفهم. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T19:45+0000
2024-04-09T19:45+0000
العالم
أخبار العالم الآن
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/08/1087800782_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_48de25b5a976e1374bb054029f387841.jpg
وتابع: "الشعب المظلوم في غزة وفلسطين يمثل هدفا للظلم والعنف من قبل الكيان الصهيوني الغاصب"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الثلاثاء.وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده تسعى لتوظيف جميع الإمكانات المتاحة للدفاع عن المظلومين في فلسطين"، متعهدا باتخاذ خطوات فعالة وعملية لوقف "جرائم الصهاينة" والحد من المعاناة والاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني".وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن الاحتفال بعيد الفطر المبارك يجب أن يقتصر على أداء الشعائر الدينية بسبب ما وصفه بـ"الظروف الصعبة" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.ووصف عباس ما يحدث في قطاع غزة بـ"حرب الإبادة" التي تستهدف الفلسطينيين.وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" التي قالت إنها تهدف إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية.وبينما تسببت عملية "طوفان الأقصى" في مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين، فإن حصيلة الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة تجاوزت 33 ألف قتيل ونحو 76 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240409/عباس-الشعب-الفلسطيني-يتعرض-لـحرب-إبادة-والعيد-يقتصر-على-الشعائر-الدينية-1087855686.html
غزة
قطاع غزة
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/08/1087800782_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_e53209b1874183e3c163b3f44c8b9e20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

رئيسي: إيران توظف جميع الإمكانات المتاحة للدفاع عن المظلومين في فلسطين

19:45 GMT 09.04.2024
© AFP 2023مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الفلسطينيين في غزة يشكلون الخطوط الأمامية في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدفهم.
وتابع: "الشعب المظلوم في غزة وفلسطين يمثل هدفا للظلم والعنف من قبل الكيان الصهيوني الغاصب"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الثلاثاء.
وأضاف رئيسي: "دعم المقاومة الفلسطينية واجب شرعي على المسلمين إضافة إلى كونه واجبا أخلاقيا للإنسانية".
وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده تسعى لتوظيف جميع الإمكانات المتاحة للدفاع عن المظلومين في فلسطين"، متعهدا باتخاذ خطوات فعالة وعملية لوقف "جرائم الصهاينة" والحد من المعاناة والاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني".
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن الاحتفال بعيد الفطر المبارك يجب أن يقتصر على أداء الشعائر الدينية بسبب ما وصفه بـ"الظروف الصعبة" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
ووصف عباس ما يحدث في قطاع غزة بـ"حرب الإبادة" التي تستهدف الفلسطينيين.
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
عباس: الشعب الفلسطيني يتعرض لـ"حرب إبادة" والعيد يقتصر على الشعائر الدينية
17:28 GMT
وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" التي قالت إنها تهدف إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية.
وبينما تسببت عملية "طوفان الأقصى" في مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين، فإن حصيلة الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة تجاوزت 33 ألف قتيل ونحو 76 ألف مصاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:40 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... زعماء مصر والأردن وفرنسا يدعون لوقف إطلاق النار في غزة الآن06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала