https://sputnikarabic.ae/20240409/رئيسي-إيران-توظف-جميع-الإمكانات-المتاحة-للدفاع-عن-المظلومين-في-فلسطين-1087857143.html
رئيسي: إيران توظف جميع الإمكانات المتاحة للدفاع عن المظلومين في فلسطين
رئيسي: إيران توظف جميع الإمكانات المتاحة للدفاع عن المظلومين في فلسطين
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الفلسطينيين في غزة يشكلون الخطوط الأمامية في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدفهم. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T19:45+0000
2024-04-09T19:45+0000
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وتابع: "الشعب المظلوم في غزة وفلسطين يمثل هدفا للظلم والعنف من قبل الكيان الصهيوني الغاصب"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الثلاثاء.وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده تسعى لتوظيف جميع الإمكانات المتاحة للدفاع عن المظلومين في فلسطين"، متعهدا باتخاذ خطوات فعالة وعملية لوقف "جرائم الصهاينة" والحد من المعاناة والاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني".وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن الاحتفال بعيد الفطر المبارك يجب أن يقتصر على أداء الشعائر الدينية بسبب ما وصفه بـ"الظروف الصعبة" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.ووصف عباس ما يحدث في قطاع غزة بـ"حرب الإبادة" التي تستهدف الفلسطينيين.وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" التي قالت إنها تهدف إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية.وبينما تسببت عملية "طوفان الأقصى" في مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين، فإن حصيلة الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة تجاوزت 33 ألف قتيل ونحو 76 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240409/عباس-الشعب-الفلسطيني-يتعرض-لـحرب-إبادة-والعيد-يقتصر-على-الشعائر-الدينية-1087855686.html
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العالم, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
رئيسي: إيران توظف جميع الإمكانات المتاحة للدفاع عن المظلومين في فلسطين
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الفلسطينيين في غزة يشكلون الخطوط الأمامية في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدفهم.
وتابع: "الشعب المظلوم في غزة وفلسطين يمثل هدفا للظلم والعنف من قبل الكيان الصهيوني الغاصب"، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الثلاثاء.
وأضاف رئيسي: "دعم المقاومة الفلسطينية واجب شرعي على المسلمين إضافة إلى كونه واجبا أخلاقيا للإنسانية".
وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده تسعى لتوظيف جميع الإمكانات المتاحة للدفاع عن المظلومين في فلسطين"، متعهدا باتخاذ خطوات فعالة وعملية لوقف "جرائم الصهاينة" والحد من المعاناة والاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني".
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن الاحتفال بعيد الفطر المبارك يجب أن يقتصر على أداء الشعائر
الدينية بسبب ما وصفه بـ"الظروف الصعبة" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
ووصف عباس ما يحدث في قطاع غزة بـ"حرب الإبادة
" التي تستهدف الفلسطينيين.
وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" التي قالت إنها تهدف إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية.
وبينما تسببت عملية "طوفان الأقصى" في مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين، فإن حصيلة الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة تجاوزت 33 ألف قتيل ونحو 76 ألف مصاب.