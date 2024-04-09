https://sputnikarabic.ae/20240409/روسيا-تصنع-أول-نظام-للتحكم-في-المناخ-للمختبرات-الفضائية-1087846956.html
روسيا تصنع أول نظام "للتحكم في المناخ" للمختبرات الفضائية
روسيا تصنع أول نظام "للتحكم في المناخ" للمختبرات الفضائية
سبوتنيك عربي
أعلن علماء من جامعة سامارا الروسية أنهم نجحوا لأول مرة بابتكار معدات علمية من طراز "سيغما-2" تسمح بإنشاء نظام درجة حرارة مريح للأجسام البيولوجية أثناء الطيران... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T12:51+0000
2024-04-09T12:51+0000
2024-04-09T12:51+0000
روسيا
علوم
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وأشار المتحدث الصحفي باسم الجامعة خلال مؤتمر صحفي إلى أن المعدات العلمية "سيغما 2" مخصصة لإجراء مجموعة من التجارب الطبية والبيولوجية مع مزارع الخلايا في المختبر، وكذلك للأبحاث الميكروبيولوجية ودراسة تأثير عوامل الرحلة الفضائية على البذور والأنسجة الخلوية للنباتات. وبهذا الصدد، قالت الباحثة الرئيسية في معهد أبحاث مشاكل النماذج والتحكم في جامعة سامارا، ليوبوف كورغانسكايا، إنه لا توجد نظائر لهذه المعدات في روسيا أو في الخارج، مضيفة أن عينة من المعدات العلمية اجتازت بالفعل اختبارات القبول وتم إرسالها إلى مركز التقدم للصواريخ والفضاء لإجراء اختبارات شاملة كجزء من المركبة الفضائية "بيون إم 2". يذكر أنه أثناء رحلة المختبر المداري، سيتم تطبيق اختبار من خلال تثبيت درجة حرارة في الكتل الفردية لمعدات "سيغما 2" في الحاويات الحيوية، وبالتالي تهيئة الظروف اللازمة لزراعة الخلايا والكائنات الحية الدقيقة وبذور النباتات.وتتم تهيئة الظروف اللازمة للكائنات الحية في المعدات العلمية "سيغما-2" بواسطة سخانات خاصة ذات شكل خاص مع لوالب كهربائية تم تطويرها في الجامعة، حيث ستتم مراقبة درجة الحرارة داخل غرف بواسطة 15 جهاز استشعار.وتتمثل مهمة المعدات العلمية ليس فقط في تنظيم درجة الحرارة، ولكن أيضًا تكوين الوسط المغذي لمزارع الخلايا قبل الرحلة وأثناء الدخول إلى المدار وبعد الهبوط على الأرض.
https://sputnikarabic.ae/20240325/وصول-مركبة-سويوز-إم-إس-25-الروسية-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1087378515.html
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روسيا, علوم
روسيا تصنع أول نظام "للتحكم في المناخ" للمختبرات الفضائية
أعلن علماء من جامعة سامارا الروسية أنهم نجحوا لأول مرة بابتكار معدات علمية من طراز "سيغما-2" تسمح بإنشاء نظام درجة حرارة مريح للأجسام البيولوجية أثناء الطيران في المختبر المداري "بيون-إم".
وأشار المتحدث الصحفي باسم الجامعة خلال مؤتمر صحفي إلى أن المعدات العلمية "سيغما 2" مخصصة لإجراء مجموعة من التجارب الطبية والبيولوجية مع مزارع الخلايا في المختبر، وكذلك للأبحاث الميكروبيولوجية ودراسة تأثير عوامل الرحلة الفضائية على البذور والأنسجة الخلوية للنباتات.
وبهذا الصدد، قالت الباحثة الرئيسية في معهد أبحاث مشاكل النماذج والتحكم في جامعة سامارا، ليوبوف كورغانسكايا، إنه لا توجد نظائر لهذه المعدات في روسيا أو في الخارج، مضيفة أن عينة من المعدات العلمية اجتازت بالفعل اختبارات القبول وتم إرسالها إلى مركز التقدم للصواريخ والفضاء لإجراء اختبارات شاملة كجزء من المركبة الفضائية "بيون إم 2".
يذكر أنه أثناء رحلة المختبر المداري، سيتم تطبيق اختبار من خلال تثبيت درجة حرارة في الكتل الفردية لمعدات "سيغما 2" في الحاويات الحيوية، وبالتالي تهيئة الظروف اللازمة لزراعة الخلايا والكائنات الحية الدقيقة وبذور النباتات.
وتتم تهيئة الظروف اللازمة للكائنات الحية في المعدات العلمية "سيغما-2" بواسطة سخانات خاصة ذات شكل خاص مع لوالب كهربائية تم تطويرها في الجامعة، حيث ستتم مراقبة درجة الحرارة داخل غرف بواسطة 15 جهاز استشعار.
وتتمثل مهمة المعدات العلمية ليس فقط في تنظيم درجة الحرارة، ولكن أيضًا تكوين الوسط المغذي لمزارع الخلايا قبل الرحلة وأثناء الدخول إلى المدار وبعد الهبوط على الأرض.