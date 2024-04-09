روسيا تصنع أول نظام "للتحكم في المناخ" للمختبرات الفضائية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240409/روسيا-تصنع-أول-نظام-للتحكم-في-المناخ-للمختبرات-الفضائية-1087846956.html
روسيا تصنع أول نظام "للتحكم في المناخ" للمختبرات الفضائية
روسيا تصنع أول نظام "للتحكم في المناخ" للمختبرات الفضائية
سبوتنيك عربي
أعلن علماء من جامعة سامارا الروسية أنهم نجحوا لأول مرة بابتكار معدات علمية من طراز "سيغما-2" تسمح بإنشاء نظام درجة حرارة مريح للأجسام البيولوجية أثناء الطيران... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T12:51+0000
2024-04-09T12:51+0000
روسيا
علوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103396/27/1033962757_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_447de14261029e37230af25d47953ce9.jpg
وأشار المتحدث الصحفي باسم الجامعة خلال مؤتمر صحفي إلى أن المعدات العلمية "سيغما 2" مخصصة لإجراء مجموعة من التجارب الطبية والبيولوجية مع مزارع الخلايا في المختبر، وكذلك للأبحاث الميكروبيولوجية ودراسة تأثير عوامل الرحلة الفضائية على البذور والأنسجة الخلوية للنباتات. وبهذا الصدد، قالت الباحثة الرئيسية في معهد أبحاث مشاكل النماذج والتحكم في جامعة سامارا، ليوبوف كورغانسكايا، إنه لا توجد نظائر لهذه المعدات في روسيا أو في الخارج، مضيفة أن عينة من المعدات العلمية اجتازت بالفعل اختبارات القبول وتم إرسالها إلى مركز التقدم للصواريخ والفضاء لإجراء اختبارات شاملة كجزء من المركبة الفضائية "بيون إم 2". يذكر أنه أثناء رحلة المختبر المداري، سيتم تطبيق اختبار من خلال تثبيت درجة حرارة في الكتل الفردية لمعدات "سيغما 2" في الحاويات الحيوية، وبالتالي تهيئة الظروف اللازمة لزراعة الخلايا والكائنات الحية الدقيقة وبذور النباتات.وتتم تهيئة الظروف اللازمة للكائنات الحية في المعدات العلمية "سيغما-2" بواسطة سخانات خاصة ذات شكل خاص مع لوالب كهربائية تم تطويرها في الجامعة، حيث ستتم مراقبة درجة الحرارة داخل غرف بواسطة 15 جهاز استشعار.وتتمثل مهمة المعدات العلمية ليس فقط في تنظيم درجة الحرارة، ولكن أيضًا تكوين الوسط المغذي لمزارع الخلايا قبل الرحلة وأثناء الدخول إلى المدار وبعد الهبوط على الأرض.
https://sputnikarabic.ae/20240325/وصول-مركبة-سويوز-إم-إس-25-الروسية-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1087378515.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103396/27/1033962757_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_7cadb36f15ff407f2f160b3fe1d3baed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, علوم
روسيا, علوم

روسيا تصنع أول نظام "للتحكم في المناخ" للمختبرات الفضائية

12:51 GMT 09.04.2024
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورموظفة نباتات الحضانة النباتية تزرع الشتلات الزراعية
موظفة نباتات الحضانة النباتية تزرع الشتلات الزراعية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© Sputnik . Anton Denisov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن علماء من جامعة سامارا الروسية أنهم نجحوا لأول مرة بابتكار معدات علمية من طراز "سيغما-2" تسمح بإنشاء نظام درجة حرارة مريح للأجسام البيولوجية أثناء الطيران في المختبر المداري "بيون-إم".
وأشار المتحدث الصحفي باسم الجامعة خلال مؤتمر صحفي إلى أن المعدات العلمية "سيغما 2" مخصصة لإجراء مجموعة من التجارب الطبية والبيولوجية مع مزارع الخلايا في المختبر، وكذلك للأبحاث الميكروبيولوجية ودراسة تأثير عوامل الرحلة الفضائية على البذور والأنسجة الخلوية للنباتات.
وبهذا الصدد، قالت الباحثة الرئيسية في معهد أبحاث مشاكل النماذج والتحكم في جامعة سامارا، ليوبوف كورغانسكايا، إنه لا توجد نظائر لهذه المعدات في روسيا أو في الخارج، مضيفة أن عينة من المعدات العلمية اجتازت بالفعل اختبارات القبول وتم إرسالها إلى مركز التقدم للصواريخ والفضاء لإجراء اختبارات شاملة كجزء من المركبة الفضائية "بيون إم 2".
اليوم العالمي للسياحة - مركبة فضائية سويوز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
مجتمع
وصول مركبة "سويوز إم إس-25" الروسية إلى محطة الفضاء الدولية
25 مارس, 17:37 GMT
يذكر أنه أثناء رحلة المختبر المداري، سيتم تطبيق اختبار من خلال تثبيت درجة حرارة في الكتل الفردية لمعدات "سيغما 2" في الحاويات الحيوية، وبالتالي تهيئة الظروف اللازمة لزراعة الخلايا والكائنات الحية الدقيقة وبذور النباتات.
وتتم تهيئة الظروف اللازمة للكائنات الحية في المعدات العلمية "سيغما-2" بواسطة سخانات خاصة ذات شكل خاص مع لوالب كهربائية تم تطويرها في الجامعة، حيث ستتم مراقبة درجة الحرارة داخل غرف بواسطة 15 جهاز استشعار.
وتتمثل مهمة المعدات العلمية ليس فقط في تنظيم درجة الحرارة، ولكن أيضًا تكوين الوسط المغذي لمزارع الخلايا قبل الرحلة وأثناء الدخول إلى المدار وبعد الهبوط على الأرض.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... زعماء مصر والأردن وفرنسا يدعون لوقف إطلاق النار في غزة الآن06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала