https://sputnikarabic.ae/20240409/شي-جين-بينغ-خلال-اجتماعه-مع-لافروف-بكين-وموسكو-سلكتا-طريق-التعايش-السلمي-1087837683.html
شي جين بينغ خلال اجتماعه مع لافروف: بكين وموسكو سلكتا طريق التعايش السلمي
شي جين بينغ خلال اجتماعه مع لافروف: بكين وموسكو سلكتا طريق التعايش السلمي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بكين وموسكو سلكتا طريق التعايش السلمي وتعملان على تحقيق التعاون المفيد... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T08:57+0000
2024-04-09T08:57+0000
2024-04-09T08:57+0000
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روسيا, العالم, الصين
شي جين بينغ خلال اجتماعه مع لافروف: بكين وموسكو سلكتا طريق التعايش السلمي
يتبع
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بكين وموسكو سلكتا طريق التعايش السلمي وتعملان على تحقيق التعاون المفيد للجانبين.