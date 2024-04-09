فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة "حاتسريم" الجوية وهدف حيوي في إسرائيل

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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
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قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
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صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
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محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
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هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
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كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
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بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
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المقهى الثقافي
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
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https://sputnikarabic.ae/20240409/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-قاعدة-حاتسريم-الجوية-وهدف-حيوي-في-إسرائيل-1087831485.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة "حاتسريم" الجوية وهدف حيوي في إسرائيل
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة "حاتسريم" الجوية وهدف حيوي في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة "حاتسريم" الجوية وهدف حيوي في إسرائيل خلال الـ72 ساعة الماضية. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T01:43+0000
2024-04-09T01:43+0000
إسرائيل
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العراق
أخبار العراق اليوم
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بغداد - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق الأهداف التالية خلال الـ 72 ساعة الماضية بالأسلحة المناسبة: قاعدة حاتسريم الجوية في بئر السبع وهدف حيوي في أراضينا المحتلة"، وأكدت "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في وقت سابق اليوم، استهداف ميناء عسقلان النفطي وهدفين حيويين في إسرائيل خلال الـ72 ساعة الماضية.وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق الأهداف التالية خلال الـ 72 ساعة الماضية بالأسلحة المناسبة: هدف حيوي في مستوطنة عسقلان، ميناء عسقلان النفطي وهدف حيوي في أراضينا المحتلة"، وأكدت "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أميركية في سوريا والعراق، رداً على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوةً على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع آلاف القتلى والمصابين بين سكان القطاع.وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.
https://sputnikarabic.ae/20240407/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-قاعدة-يوهنتن-الإسرائيلية-بالطيران-المسير-1087787017.html
https://sputnikarabic.ae/20240331/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-هدف-حيوي-في-إسرائيل--1087567540.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, غزة

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة "حاتسريم" الجوية وهدف حيوي في إسرائيل

01:43 GMT 09.04.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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أعلنت فصائل عراقية مسلحة، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة "حاتسريم" الجوية وهدف حيوي في إسرائيل خلال الـ72 ساعة الماضية.
بغداد - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق الأهداف التالية خلال الـ 72 ساعة الماضية بالأسلحة المناسبة: قاعدة حاتسريم الجوية في بئر السبع وهدف حيوي في أراضينا المحتلة"، وأكدت "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".
طائرة مسيرة أورلان 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة "يوهنتن" الإسرائيلية بالطيران المسير
7 أبريل, 23:03 GMT
وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في وقت سابق اليوم، استهداف ميناء عسقلان النفطي وهدفين حيويين في إسرائيل خلال الـ72 ساعة الماضية.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق الأهداف التالية خلال الـ 72 ساعة الماضية بالأسلحة المناسبة: هدف حيوي في مستوطنة عسقلان، ميناء عسقلان النفطي وهدف حيوي في أراضينا المحتلة"، وأكدت "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".
وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أميركية في سوريا والعراق، رداً على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوةً على أسر نحو 250 آخرين.
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في إسرائيل
31 مارس, 23:50 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع آلاف القتلى والمصابين بين سكان القطاع.
وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... زعماء مصر والأردن وفرنسا يدعون لوقف إطلاق النار في غزة الآنأمس, 22:23 GMT
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