https://sputnikarabic.ae/20240409/موسكو-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-أمر-غير-مقبول-على-الإطلاق-بالنسبة-لروسيا-1087831091.html
موسكو: انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لروسيا
موسكو: انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لروسيا
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا، لافتاً إلى أن موسكو لن تقبل أبدًا دخول كييف في... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T00:54+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان نشرته البعثة الدبلوماسية، إن "انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أمر غير مقبول بالنسبة لنا تحت أي ظرف من الظروف، هذا يشكل تهديداً للأمن القومي الروسي. فقط السياسيون الذين لا يفهمون مطلقًا المواقف الأساسية لروسيا يمكنهم أن يتوقعوا أننا سوف نتقبل مشاركة (دخول) كييف في كتلة معادية لنا".وأضاف: "واشنطن ترفض بشكل مبدئي الاستماع إلى تصريحاتنا حول رفضنا القاطع لعضوية كييف في حلف شمال الأطلسي".وأشار الدبلوماسي إلى أن الولايات المتحدة لا تأخذ في الاعتبار موقف روسيا الاتحادية، "على الرغم من المقترحات المحددة التي قدمها الجانب الروسي بشأن الضمانات الأمنية والتي تم إرسالها إلى العواصم الغربية في ديسمبر 2021".وأعلنت المندوبة الأمريكية لدى "الناتو" جوليان سميث في وقت سابق أن الحلف سيمنح العضوية لأوكرانيا بعد إجراء إصلاحات وانتهاء النزاع مع روسيا وبشرط موافقة جميع الحلفاء على قبولها.
https://sputnikarabic.ae/20240213/أمريكا-لا-تعتقد-أن-الناتو-سيدعو-أوكرانيا-رسميا-للانضمام-إليه-في-قمة-الصيف-المقبل-1086036106.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
موسكو: انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لروسيا
00:54 GMT 09.04.2024 (تم التحديث: 00:59 GMT 09.04.2024)
صرح السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا، لافتاً إلى أن موسكو لن تقبل أبدًا دخول كييف في كتلة معادية.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أنطونوف في بيان نشرته البعثة الدبلوماسية، إن "انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أمر غير مقبول بالنسبة لنا تحت أي ظرف من الظروف، هذا يشكل تهديداً للأمن القومي الروسي. فقط السياسيون الذين لا يفهمون مطلقًا المواقف الأساسية لروسيا يمكنهم أن يتوقعوا أننا سوف نتقبل مشاركة (دخول) كييف في كتلة معادية لنا".
وأضاف: "واشنطن ترفض بشكل مبدئي الاستماع إلى تصريحاتنا حول رفضنا القاطع لعضوية كييف في حلف شمال الأطلسي".
وأشار الدبلوماسي إلى أن الولايات المتحدة لا تأخذ في الاعتبار موقف روسيا الاتحادية، "على الرغم من المقترحات المحددة التي قدمها الجانب الروسي بشأن الضمانات الأمنية والتي تم إرسالها إلى العواصم الغربية
في ديسمبر 2021".
وأعلنت المندوبة الأمريكية لدى "الناتو" جوليان سميث في وقت سابق أن الحلف سيمنح العضوية لأوكرانيا بعد إجراء إصلاحات وانتهاء النزاع مع روسيا وبشرط موافقة جميع الحلفاء على قبولها.