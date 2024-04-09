https://sputnikarabic.ae/20240409/وزير-الدفاع-الأمريكي-يحذر-من-تأثير-الهجمات-الأوكرانية-على-مصافي-النفط-الروسية-1087856911.html
وزير الدفاع الأمريكي يحذر من تأثير الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية
وزير الدفاع الأمريكي يحذر من تأثير الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، بأن الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية تشكل تهديدا لوضع الطاقة العالمي. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T19:19+0000
2024-04-09T19:19+0000
2024-04-09T19:19+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال أوستن في جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "من المؤكد أن هذه الهجمات يمكن أن يكون لها تأثير غير مباشر على وضع الطاقة العالمي".وأضاف أوستن: "بصراحة، أعتقد أن أوكرانيا في وضع أفضل لتحقيق الأهداف التكتيكية والعملياتية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على المعارك الحالية".وفي وقت سابق، اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن أمريكا غير راضية عن الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية.وقال زيلينسكي في لوسائل إعام أمريكية، "لم يكن رد فعل الولايات المتحدة على ذلك إيجابيا.. استخدمنا طائراتنا المسيرة، ولا يمكن لأحد أن يقول لنا إن هذا لا يمكن القيام به".وذكرت السلطات الروسية مرارا أن أوكرانيا تحولت إلى دولة إرهابية، وعلى وجه الخصوص، قالت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو في 6 فبراير/شباط إن "الدولة الإرهابية الأوكرانية لا تحترم أي شيء"، حيث تنفذ طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية هجمات إرهابية ضد منشآت قطاع النفط والطاقة الروسي.وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، في وقت سابق، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية دعت أوكرانيا، إلى وقف الهجمات على البنية التحتية الروسية للطاقة، محذرة من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.ومنذ مطلع الشهر الجاري، هاجمت الطائرات المسيرة الأوكرانية، العديد من مصافي النفط الروسية، من بينها مصافٍ في نيجني نوفغورود وسامارا وريازان وإقليم كراسنودار.
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https://sputnikarabic.ae/20240329/زيلينسكي-الجيش-الأوكراني-سيتراجع-باستمرار-إذا-لم-تقدم-واشنطن-لكييف-المساعدة-اللازمة-1087511935.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع الأمريكي يحذر من تأثير الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية
أفاد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، بأن الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية تشكل تهديدا لوضع الطاقة العالمي.
وقال أوستن في جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "من المؤكد أن هذه الهجمات يمكن أن يكون لها تأثير غير مباشر على وضع الطاقة العالمي".
وأضاف أوستن: "بصراحة، أعتقد أن أوكرانيا في وضع أفضل لتحقيق الأهداف التكتيكية والعملياتية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على المعارك الحالية".
وفي وقت سابق، اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن أمريكا غير راضية عن الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية.
وقال زيلينسكي في لوسائل إعام أمريكية، "لم يكن رد فعل الولايات المتحدة على ذلك إيجابيا
.. استخدمنا طائراتنا المسيرة، ولا يمكن لأحد أن يقول لنا إن هذا لا يمكن القيام به".
وذكرت السلطات الروسية مرارا أن أوكرانيا تحولت إلى دولة إرهابية، وعلى وجه الخصوص، قالت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو في 6 فبراير/شباط إن "الدولة الإرهابية الأوكرانية لا تحترم أي شيء"، حيث تنفذ طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية هجمات إرهابية ضد منشآت قطاع النفط والطاقة الروسي.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، في وقت سابق، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية دعت أوكرانيا، إلى وقف الهجمات على البنية التحتية الروسية للطاقة، محذرة من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، هاجمت الطائرات المسيرة الأوكرانية، العديد من مصافي النفط الروسية، من بينها مصافٍ في نيجني نوفغورود وسامارا وريازان وإقليم كراسنودار.