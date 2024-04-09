وزير الدفاع الأمريكي يحذر من تأثير الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
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بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
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مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
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29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sputnikarabic.ae/20240409/وزير-الدفاع-الأمريكي-يحذر-من-تأثير-الهجمات-الأوكرانية-على-مصافي-النفط-الروسية-1087856911.html
وزير الدفاع الأمريكي يحذر من تأثير الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية
وزير الدفاع الأمريكي يحذر من تأثير الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، بأن الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية تشكل تهديدا لوضع الطاقة العالمي. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T19:19+0000
2024-04-09T19:19+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال أوستن في جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "من المؤكد أن هذه الهجمات يمكن أن يكون لها تأثير غير مباشر على وضع الطاقة العالمي".وأضاف أوستن: "بصراحة، أعتقد أن أوكرانيا في وضع أفضل لتحقيق الأهداف التكتيكية والعملياتية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على المعارك الحالية".وفي وقت سابق، اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن أمريكا غير راضية عن الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية.وقال زيلينسكي في لوسائل إعام أمريكية، "لم يكن رد فعل الولايات المتحدة على ذلك إيجابيا.. استخدمنا طائراتنا المسيرة، ولا يمكن لأحد أن يقول لنا إن هذا لا يمكن القيام به".وذكرت السلطات الروسية مرارا أن أوكرانيا تحولت إلى دولة إرهابية، وعلى وجه الخصوص، قالت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو في 6 فبراير/شباط إن "الدولة الإرهابية الأوكرانية لا تحترم أي شيء"، حيث تنفذ طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية هجمات إرهابية ضد منشآت قطاع النفط والطاقة الروسي.وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، في وقت سابق، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية دعت أوكرانيا، إلى وقف الهجمات على البنية التحتية الروسية للطاقة، محذرة من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.ومنذ مطلع الشهر الجاري، هاجمت الطائرات المسيرة الأوكرانية، العديد من مصافي النفط الروسية، من بينها مصافٍ في نيجني نوفغورود وسامارا وريازان وإقليم كراسنودار.
https://sputnikarabic.ae/20240329/زيلينسكي-يعترف-بأن-واشنطن-غير-راضية-عن-هجمات-أوكرانيا-على-منشآت-الطاقة-الروسية-1087513224.html
https://sputnikarabic.ae/20240329/زيلينسكي-الجيش-الأوكراني-سيتراجع-باستمرار-إذا-لم-تقدم-واشنطن-لكييف-المساعدة-اللازمة-1087511935.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الأمريكي يحذر من تأثير الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية

19:19 GMT 09.04.2024
© AP Photo / Cliff Owenوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Cliff Owen
تابعنا عبر
أفاد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، بأن الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية تشكل تهديدا لوضع الطاقة العالمي.
وقال أوستن في جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "من المؤكد أن هذه الهجمات يمكن أن يكون لها تأثير غير مباشر على وضع الطاقة العالمي".
وأضاف أوستن: "بصراحة، أعتقد أن أوكرانيا في وضع أفضل لتحقيق الأهداف التكتيكية والعملياتية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على المعارك الحالية".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
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زيلينسكي يعترف بأن واشنطن غير راضية عن هجمات أوكرانيا على منشآت الطاقة الروسية
29 مارس, 23:00 GMT
وفي وقت سابق، اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن أمريكا غير راضية عن الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية.
وقال زيلينسكي في لوسائل إعام أمريكية، "لم يكن رد فعل الولايات المتحدة على ذلك إيجابيا.. استخدمنا طائراتنا المسيرة، ولا يمكن لأحد أن يقول لنا إن هذا لا يمكن القيام به".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي: الجيش الأوكراني سيتراجع باستمرار إذا لم تقدم واشنطن لكييف المساعدة اللازمة
29 مارس, 20:47 GMT
وذكرت السلطات الروسية مرارا أن أوكرانيا تحولت إلى دولة إرهابية، وعلى وجه الخصوص، قالت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو في 6 فبراير/شباط إن "الدولة الإرهابية الأوكرانية لا تحترم أي شيء"، حيث تنفذ طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية هجمات إرهابية ضد منشآت قطاع النفط والطاقة الروسي.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، في وقت سابق، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية دعت أوكرانيا، إلى وقف الهجمات على البنية التحتية الروسية للطاقة، محذرة من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، هاجمت الطائرات المسيرة الأوكرانية، العديد من مصافي النفط الروسية، من بينها مصافٍ في نيجني نوفغورود وسامارا وريازان وإقليم كراسنودار.
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