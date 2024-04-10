https://sputnikarabic.ae/20240410/أردوغان-إسرائيل-ستحاسب-على-جرائمها-أمام-المحكمة-1087879402.html
أردوغان: إسرائيل ستحاسب على جرائمها أمام المحكمة
أردوغان: إسرائيل ستحاسب على جرائمها أمام المحكمة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في محادثة مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، بأن "إسرائيل ستحاسب بالتأكيد أمام المحكمة على جرائمها". 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T18:48+0000
2024-04-10T18:48+0000
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وذكرت إدارة الرئاسة التركية في بيان: "أكد الرئيس أردوغان في محادثة (مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية) أن إسرائيل ستحاسب بالتأكيد أمام المحكمة على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها تل أبيب".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية وعدد من أحفاده قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة.وأشار هنية في بيان صدر عقب أنباء مقتل أبنائه وأحفاده، إلى أن نحو 60 من أقاربه قتلوا خلال سنوات المواجهة مع إسرائيل.قال هنية: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد، أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة".وتابع: "أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع، كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم".
https://sputnikarabic.ae/20240410/مقتل-3-من-أبناء-إسماعيل-هنية-وعدد-من-أحفاده-بقصف-إسرائيلي-لسيارة-تقلهم---1087873609.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أردوغان: إسرائيل ستحاسب على جرائمها أمام المحكمة
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في محادثة مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، بأن "إسرائيل ستحاسب بالتأكيد أمام المحكمة على جرائمها".
وذكرت إدارة الرئاسة التركية في بيان: "أكد الرئيس أردوغان في محادثة (مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية) أن إسرائيل ستحاسب بالتأكيد أمام المحكمة على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها تل أبيب".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية وعدد من أحفاده قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة.
وأشار هنية في بيان صدر عقب أنباء مقتل أبنائه وأحفاده، إلى أن نحو 60 من أقاربه قتلوا خلال سنوات
المواجهة مع إسرائيل.
قال هنية: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد، أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان
وشرف المكان وشرف الخاتمة".
وتابع: "أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع، كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم".