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خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
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كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
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ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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أردوغان: إسرائيل ستحاسب على جرائمها أمام المحكمة
أردوغان: إسرائيل ستحاسب على جرائمها أمام المحكمة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في محادثة مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، بأن "إسرائيل ستحاسب بالتأكيد أمام المحكمة على جرائمها". 10.04.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت إدارة الرئاسة التركية في بيان: "أكد الرئيس أردوغان في محادثة (مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية) أن إسرائيل ستحاسب بالتأكيد أمام المحكمة على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها تل أبيب".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية وعدد من أحفاده قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة.وأشار هنية في بيان صدر عقب أنباء مقتل أبنائه وأحفاده، إلى أن نحو 60 من أقاربه قتلوا خلال سنوات المواجهة مع إسرائيل.قال هنية: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد، أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة".وتابع: "أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع، كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم".
https://sputnikarabic.ae/20240410/مقتل-3-من-أبناء-إسماعيل-هنية-وعدد-من-أحفاده-بقصف-إسرائيلي-لسيارة-تقلهم---1087873609.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

أردوغان: إسرائيل ستحاسب على جرائمها أمام المحكمة

18:48 GMT 10.04.2024
© AP Photo / Denes Erdosالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Denes Erdos
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في محادثة مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، بأن "إسرائيل ستحاسب بالتأكيد أمام المحكمة على جرائمها".
وذكرت إدارة الرئاسة التركية في بيان: "أكد الرئيس أردوغان في محادثة (مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية) أن إسرائيل ستحاسب بالتأكيد أمام المحكمة على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها تل أبيب".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية وعدد من أحفاده قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة.
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
مقتل 3 من أبناء إسماعيل هنية وعدد من أحفاده بقصف إسرائيلي في غزة
14:36 GMT
وأشار هنية في بيان صدر عقب أنباء مقتل أبنائه وأحفاده، إلى أن نحو 60 من أقاربه قتلوا خلال سنوات المواجهة مع إسرائيل.
قال هنية: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد، أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة".
وتابع: "أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع، كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم".
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