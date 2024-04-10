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https://sputnikarabic.ae/20240410/وسائل-إعلام-إسرائيل-تستعد-لضربات-ضد-إيران-في-حال-الرد-على-قصف-القنصلية-1087860607.html
وسائل إعلام: إسرائيل تستعد لضربات ضد إيران في حال الرد على قصف القنصلية
وسائل إعلام: إسرائيل تستعد لضربات ضد إيران في حال الرد على قصف القنصلية
سبوتنيك عربي
صرح مصدر أمني غربي أن إسرائيل تستعد لضرب أهداف داخل إيران إذا ردت طهران على الهجوم الذي وقع على قنصليتها في دمشق بهجمات على أهداف إسرائيلية. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T04:56+0000
2024-04-10T04:56+0000
إيران
إسرائيل
العالم
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وقال المصدر لصحيفة "إيلاف": "إسرائيل تجري في الأيام الأخيرة تدريبات سرية لسلاح الجو الإسرائيلي باستخدام أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة والطائرات دون طيار القادرة على قطع مسافات طويلة".وأضاف: "وتجري مناورات لضربات محتملة في حال الرد الإيراني على قصف القنصلية في دمشق ضد أهداف حساسة في إيران على وجه الخصوص، قد يكون من بينها مواقع مرتبطة بالمشروع النووي الإيراني".ونقلت وسائل إعلام امريكية، عن مصادر استخباراتية إيرانية وأمريكية، أن إيران تخطط لضرب عشرات الأهداف الحساسة في إسرائيل، بما في ذلك منشآت البنية التحتية للطاقة وغيرها من المنشآت المتباينة، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار الانتحارية.مصدر إيراني يكشف شروط بلاده للتراجع عن استهداف العمق الإسرائيليوأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.الخارجية الأمريكية: واشنطن حذرت طهران من استخدام الهجوم على قنصليتها في دمشق كذريعة للتصعيدمن جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي.وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.صحيفة: واشنطن تعهدت بإقناع إسرائيل بوقف هجماتها في سوريا ولبنان مقابل عدم رد طهران على غارة دمشق
https://sputnikarabic.ae/20240407/وكالة-إيرانية-تنشر-صورا-لـ-9-صواريخ-تقول-إنها-قادرة-على-ضرب-إسرائيل-1087771146.html
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إيران, إسرائيل, العالم
إيران, إسرائيل, العالم

وسائل إعلام: إسرائيل تستعد لضربات ضد إيران في حال الرد على قصف القنصلية

04:56 GMT 10.04.2024
© AFP 2023 / -صواريخ إيرانية خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني
صواريخ إيرانية خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
صرح مصدر أمني غربي أن إسرائيل تستعد لضرب أهداف داخل إيران إذا ردت طهران على الهجوم الذي وقع على قنصليتها في دمشق بهجمات على أهداف إسرائيلية.
وقال المصدر لصحيفة "إيلاف": "إسرائيل تجري في الأيام الأخيرة تدريبات سرية لسلاح الجو الإسرائيلي باستخدام أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة والطائرات دون طيار القادرة على قطع مسافات طويلة".
وأضاف: "وتجري مناورات لضربات محتملة في حال الرد الإيراني على قصف القنصلية في دمشق ضد أهداف حساسة في إيران على وجه الخصوص، قد يكون من بينها مواقع مرتبطة بالمشروع النووي الإيراني".
ونقلت وسائل إعلام امريكية، عن مصادر استخباراتية إيرانية وأمريكية، أن إيران تخطط لضرب عشرات الأهداف الحساسة في إسرائيل، بما في ذلك منشآت البنية التحتية للطاقة وغيرها من المنشآت المتباينة، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار الانتحارية.
مصدر إيراني يكشف شروط بلاده للتراجع عن استهداف العمق الإسرائيلي
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
وكالة إيرانية تنشر صورا لـ 9 صواريخ تقول إنها قادرة على ضرب إسرائيل
7 أبريل, 11:05 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.
الخارجية الأمريكية: واشنطن حذرت طهران من استخدام الهجوم على قنصليتها في دمشق كذريعة للتصعيد
من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي.
وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.
صحيفة: واشنطن تعهدت بإقناع إسرائيل بوقف هجماتها في سوريا ولبنان مقابل عدم رد طهران على غارة دمشق
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