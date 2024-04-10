https://sputnikarabic.ae/20240410/ارتفاع-منسوب-المياه-في-نهر-الأورال-في-أورينبورغ-بمقدار50-سم-خلال-الليلة-1087860445.html
ارتفاع منسوب المياه في نهر الأورال في أورينبورغ بمقدار50 سم خلال الليلة
ارتفاع منسوب المياه في نهر الأورال في أورينبورغ بمقدار50 سم خلال الليلة
سبوتنيك عربي
صرح النائب الأول لعمدة مدينة أورينبورغ الروسية، أليكسي كودينوف، اليوم الأربعاء، بأن منسوب المياه في نهر الأورال في أورينبورغ ارتفع خلال الليلة بمقدار 50... 10.04.2024, سبوتنيك عربي
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أورينبورغ - سبوتنيك. وقال كودينوف للصحفيين: "الليلة مرت بعدم الارتياح.. منسوب المياه في نهر الأورال يرتفع.. والآن خلال الليلة ارتفع منسوب المياه في النهر بمقدار 50 سنتيمترا".وأشار في السياق إلى أن المياه غمرت في أورينبورغ أكثر من 300 مبنى سكني خلال الليلة"، مضيفا: "نواصل تقديم المساعدة لسكان مدينة أورينبورغ، الذين لم يتجرؤوا حتى الآن على المغادرة".ووفقاً له، تم إجلاء 10 سكان من المناطق التي غمرتها الفيضانات خلال الليل.وحسب الخبراء، فإن منسوب المياه مرشح للارتفاع، وسبق أن دعا عمدة أورينبورغ السكان المقيمين في منطقة الفيضانات إلى مغادرة منازلهم.وتم تشغيل صافرات الإنذار في أورينبورغ الروسية صباح أمس الثلاثاء لحث السكان على الإجلاء الفوري وسط استمرار ارتفاع منسوب المياه في نهر الأورال وخطر اتساع رقعة الفيضانات.وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد حذرت في وقت سابق من أن الوضع بمقاطعة أورينبورغ التي اجتاحها فيضان عارم، لن يتحسن قبل 25 أبريل، وأن منسوب المياه يرتفع في معظم الأنهار، فيما تتجه موجة الفيضان نحو عاصمة المقاطعة.
https://sputnikarabic.ae/20240409/منسوب-مياه-نهر-الأورال-في-مقاطعة-أورينبورغ-الروسية-يتجاوز-مستوى-الخطر-فيديو-1087857386.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الأورال
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ارتفاع منسوب المياه في نهر الأورال في أورينبورغ بمقدار50 سم خلال الليلة
صرح النائب الأول لعمدة مدينة أورينبورغ الروسية، أليكسي كودينوف، اليوم الأربعاء، بأن منسوب المياه في نهر الأورال في أورينبورغ ارتفع خلال الليلة بمقدار 50 سنتيمترا.
أورينبورغ - سبوتنيك
. وقال كودينوف للصحفيين: "الليلة مرت بعدم الارتياح.. منسوب المياه في نهر الأورال يرتفع.. والآن خلال الليلة ارتفع منسوب المياه في النهر بمقدار 50 سنتيمترا".
وأشار في السياق إلى أن المياه غمرت في أورينبورغ أكثر من 300 مبنى سكني خلال الليلة"، مضيفا: "نواصل تقديم المساعدة لسكان مدينة أورينبورغ، الذين لم يتجرؤوا حتى الآن على المغادرة".
ووفقاً له، تم إجلاء 10 سكان من المناطق التي غمرتها الفيضانات خلال الليل.
وحسب الخبراء، فإن منسوب المياه مرشح للارتفاع، وسبق أن دعا عمدة أورينبورغ السكان المقيمين في منطقة الفيضانات إلى مغادرة منازلهم.
وتم تشغيل صافرات الإنذار في أورينبورغ الروسية صباح أمس الثلاثاء لحث السكان على الإجلاء الفوري وسط استمرار ارتفاع منسوب المياه
في نهر الأورال وخطر اتساع رقعة الفيضانات.
وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد حذرت في وقت سابق من أن الوضع بمقاطعة أورينبورغ التي اجتاحها فيضان عارم، لن يتحسن قبل 25 أبريل، وأن منسوب المياه يرتفع في معظم الأنهار، فيما تتجه موجة الفيضان نحو عاصمة المقاطعة.