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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240410/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-يبدو-أن-لدى-الغرب-ما-يخفيه-بشأن-تفجير-التيار-الشمالي-1087859382.html
السفير الروسي لدى واشنطن: يبدو أن لدى الغرب ما يخفيه بشأن تفجير "التيار الشمالي"
السفير الروسي لدى واشنطن: يبدو أن لدى الغرب ما يخفيه بشأن تفجير "التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن الغرب يماطل بكل الطرق بشأن التحقيقات المتعلقة في تفجير أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وهذا قد يدل... 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T00:52+0000
2024-04-10T05:13+0000
التيار الشمالي
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن "التهديدات الأمريكية قد تدل على حسابات متهورة أكثر. وعلى سبيل المثال يمكن أن نتذكر أنه بعد الوعود الكثيرة بإنهاء مشروعي "التيار الشمالي"، تم تفجير خطوط الأنابيب الروسية تحت المياه نتيجة عمل إرهابي".وأضاف أن "التحقيق فيه يشهد مماطلة من قبل العواصم الغربية. وهناك ما يخفونه على ما يبدو".يذكر أن خطوط أنابيب الغاز الروسية "التيار الشمالي" في بحر البلطيق تعرضت للتفجير في سبتمبر/ أيلول عام 2022. وفتحت سلطات الدول المجاورة لموقع الحادث، وهي ألمانيا والسويد والدنمارك، تحقيقات في التفجير، لكنها لم تتعاون مع روسيا في التحقيقات ولم تكشف عن نتائجها.وكانت روسيا قد طالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل بمشاركة موسكو فيه، لكن الدول الغربية لم تؤيد ذلك في مجلس الأمن الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20240326/المدعي-العام-الروسي-تفجير-التيار-الشمالي-هجوم-إرهابي-وليس-تخريبا-1087412481.html
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التيار الشمالي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
التيار الشمالي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

السفير الروسي لدى واشنطن: يبدو أن لدى الغرب ما يخفيه بشأن تفجير "التيار الشمالي"

00:52 GMT 10.04.2024 (تم التحديث: 05:13 GMT 10.04.2024)
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف
نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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تابعنا عبر
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن الغرب يماطل بكل الطرق بشأن التحقيقات المتعلقة في تفجير أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وهذا قد يدل على أن لدى الدول الغربية ما تخفيه بهذا الشأن.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن "التهديدات الأمريكية قد تدل على حسابات متهورة أكثر. وعلى سبيل المثال يمكن أن نتذكر أنه بعد الوعود الكثيرة بإنهاء مشروعي "التيار الشمالي"، تم تفجير خطوط الأنابيب الروسية تحت المياه نتيجة عمل إرهابي".
إنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
المدعي العام الروسي: تفجير "التيار الشمالي" هجوم إرهابي وليس تخريبا
26 مارس, 19:45 GMT
وأضاف أن "التحقيق فيه يشهد مماطلة من قبل العواصم الغربية. وهناك ما يخفونه على ما يبدو".
يذكر أن خطوط أنابيب الغاز الروسية "التيار الشمالي" في بحر البلطيق تعرضت للتفجير في سبتمبر/ أيلول عام 2022. وفتحت سلطات الدول المجاورة لموقع الحادث، وهي ألمانيا والسويد والدنمارك، تحقيقات في التفجير، لكنها لم تتعاون مع روسيا في التحقيقات ولم تكشف عن نتائجها.
وكانت روسيا قد طالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل بمشاركة موسكو فيه، لكن الدول الغربية لم تؤيد ذلك في مجلس الأمن الدولي.
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