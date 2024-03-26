المدعي العام الروسي: تفجير "التيار الشمالي" هجوم إرهابي وليس تخريبا

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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
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البرنامج المسائي
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خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
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29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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120 د
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مدار الليل والنهار
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183 د
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الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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خبير: هجوم "كروكوس " أوضح الفرق بين الإسلام المصنع ببريطانيا والمحمدي الأصيل
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
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29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
17:03 GMT
28 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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المدعي العام الروسي: تفجير "التيار الشمالي" هجوم إرهابي وليس تخريبا
المدعي العام الروسي: تفجير "التيار الشمالي" هجوم إرهابي وليس تخريبا
سبوتنيك عربي
علق المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف، على تفجير "نورد ستريم" (التيار الشمالي)، مؤكدا أنه هجوم إرهابي، وليس تخريبيا، كما يحاول الغرب تصويره. 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T19:45+0000
2024-03-26T19:45+0000
روسيا
التيار الشمالي
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وأضاف كراسنوف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت"، أن "هذا (التفجير) هجوم إرهابي، وليس تخريبيا، كما يحاول الغرب أن يقول لنا، وسلطات البلاد (السويد)، التي لم تضمن إجراء تحقيق فعال وتقديم الجناة إلى العدالة".وبحسب كراسنوف، أرسلت روسيا 15 طلبًا للمساعدة القانونية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022 إلى ألمانيا والدنمارك وفنلندا وسويسرا والسويد. ومع ذلك، لم أتلق سوى رد رسمي من الجانب الدنماركي.ووقعت انفجارات على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا- "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغّلة "نورد ستريم"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز لم يسبق له مثيل وأنه من المستحيل تقدير وقت الإصلاح، وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية بشأن عمل إرهابي دولي.بوتين خلال قمة العشرين: تفجير "التيار الشمالي" إرهاب دولةفي وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن وكالة المخابرات المركزية أبلغت أوكرانيا بعدم تفجير خط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، في حزيران/ يونيو 2022، قبل ثلاثة أشهر من التخريب، بعد تحذير جهاز المخابرات العسكرية الهولندي من خطط أوكرانية مماثلة. من ناحية أخرى، نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، في فبراير/ شباط الماضي، تحقيقا ذكر فيه أن العبوات الناسفة زرعها غواصون من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين.
https://sputnikarabic.ae/20240322/الخارجية-البولندية-واشنطن-كانت-على-علم-بالتخريب-الوشيك-لأنابيب-التيار-الشمالي-1087247987.html
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روسيا, التيار الشمالي
روسيا, التيار الشمالي

المدعي العام الروسي: تفجير "التيار الشمالي" هجوم إرهابي وليس تخريبا

19:45 GMT 26.03.2024
© Photo / Nord Stream 2 / Axel Schmidtإنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2
إنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© Photo / Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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علق المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف، على تفجير "نورد ستريم" (التيار الشمالي)، مؤكدا أنه هجوم إرهابي، وليس تخريبيا، كما يحاول الغرب تصويره.
وأضاف كراسنوف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت"، أن "هذا (التفجير) هجوم إرهابي، وليس تخريبيا، كما يحاول الغرب أن يقول لنا، وسلطات البلاد (السويد)، التي لم تضمن إجراء تحقيق فعال وتقديم الجناة إلى العدالة".
وقال للصحيفة: "ومع ذلك، فإن ما يسمى بشركائنا يقلبون أنفسهم رأسًا على عقب لإخفاء ظروف انفجار نورد ستريم".
وبحسب كراسنوف، أرسلت روسيا 15 طلبًا للمساعدة القانونية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022 إلى ألمانيا والدنمارك وفنلندا وسويسرا والسويد. ومع ذلك، لم أتلق سوى رد رسمي من الجانب الدنماركي.

ووفقا لكراسنوف، فإن مثل هذا الرفض للتعاون يثبت أن الدول لم تقم بإجراء تحقيق حقيقي في ما حدث، وهذه البلدان، وفقاً للمدعي العام، لا تخشى فقط فضح الجناة، "الذين تقود آثارهم بلا شك إلى الخارج"، بل تخشى أيضاً المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تدمير البنية التحتية.

تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
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وأضاف: "مع كل هذا، أواصل دعوة زملائي الأجانب إلى مكافحة الإرهاب بشكل مشترك، لأنه شر عام".

ووقعت انفجارات على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا- "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغّلة "نورد ستريم"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز لم يسبق له مثيل وأنه من المستحيل تقدير وقت الإصلاح، وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية بشأن عمل إرهابي دولي.
بوتين خلال قمة العشرين: تفجير "التيار الشمالي" إرهاب دولة
في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن وكالة المخابرات المركزية أبلغت أوكرانيا بعدم تفجير خط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، في حزيران/ يونيو 2022، قبل ثلاثة أشهر من التخريب، بعد تحذير جهاز المخابرات العسكرية الهولندي من خطط أوكرانية مماثلة. من ناحية أخرى، نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، في فبراير/ شباط الماضي، تحقيقا ذكر فيه أن العبوات الناسفة زرعها غواصون من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين.
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