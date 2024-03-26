https://sputnikarabic.ae/20240326/المدعي-العام-الروسي-تفجير-التيار-الشمالي-هجوم-إرهابي-وليس-تخريبا-1087412481.html

المدعي العام الروسي: تفجير "التيار الشمالي" هجوم إرهابي وليس تخريبا

المدعي العام الروسي: تفجير "التيار الشمالي" هجوم إرهابي وليس تخريبا

سبوتنيك عربي

علق المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف، على تفجير "نورد ستريم" (التيار الشمالي)، مؤكدا أنه هجوم إرهابي، وليس تخريبيا، كما يحاول الغرب تصويره. 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T19:45+0000

2024-03-26T19:45+0000

2024-03-26T19:45+0000

روسيا

التيار الشمالي

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وأضاف كراسنوف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت"، أن "هذا (التفجير) هجوم إرهابي، وليس تخريبيا، كما يحاول الغرب أن يقول لنا، وسلطات البلاد (السويد)، التي لم تضمن إجراء تحقيق فعال وتقديم الجناة إلى العدالة".وبحسب كراسنوف، أرسلت روسيا 15 طلبًا للمساعدة القانونية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022 إلى ألمانيا والدنمارك وفنلندا وسويسرا والسويد. ومع ذلك، لم أتلق سوى رد رسمي من الجانب الدنماركي.ووقعت انفجارات على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا- "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغّلة "نورد ستريم"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز لم يسبق له مثيل وأنه من المستحيل تقدير وقت الإصلاح، وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية بشأن عمل إرهابي دولي.بوتين خلال قمة العشرين: تفجير "التيار الشمالي" إرهاب دولةفي وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن وكالة المخابرات المركزية أبلغت أوكرانيا بعدم تفجير خط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، في حزيران/ يونيو 2022، قبل ثلاثة أشهر من التخريب، بعد تحذير جهاز المخابرات العسكرية الهولندي من خطط أوكرانية مماثلة. من ناحية أخرى، نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، في فبراير/ شباط الماضي، تحقيقا ذكر فيه أن العبوات الناسفة زرعها غواصون من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين.

https://sputnikarabic.ae/20240322/الخارجية-البولندية-واشنطن-كانت-على-علم-بالتخريب-الوشيك-لأنابيب-التيار-الشمالي-1087247987.html

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روسيا, التيار الشمالي