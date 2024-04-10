القوات الأمريكية تعلن تدمير صاروخ لـ "أنصار الله" كان يستهدف سفينة في خليج عدن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240410/القوات-الأمريكية-تعلن-تدمير-صاروخ-لـ-أنصار-الله-كان-يستهدف-سفينة-في-خليج-عدن-1087860108.html
القوات الأمريكية تعلن تدمير صاروخ لـ "أنصار الله" كان يستهدف سفينة في خليج عدن
القوات الأمريكية تعلن تدمير صاروخ لـ "أنصار الله" كان يستهدف سفينة في خليج عدن
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم صاروخي شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية على سفينة أميركية في خليج عدن. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T03:34+0000
2024-04-10T03:34+0000
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/05/1085741581_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f507e1a4a308c0a9f9e548905853990d.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إنه "في حوالي الساعة 3:00 صباحاً (بتوقيت صنعاء) في 9 نيسان/ أبريل، نجحت السفينة (يو إس إس ماسون) في الاشتباك وتدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران، من اليمن فوق خليج عدن".وأضافت أن "من المرجح أن الصاروخ الباليستي المضاد للسفن كان يستهدف السفينة (MV Yorktown)، وهي سفينة مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم الولايات المتحدة، ترافقها سفينة حربية أمريكية (يو إس إس ماسون) و(يو إس إس لابون)".وذكرت أنه "لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل الولايات المتحدة والتحالف أو السفن التجارية".واعتبرت أن "الصاروخ الباليستي المضاد للسفن يمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".ووفق البيان، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أماناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".ويوم الأحد الماضي، أعلنت "أنصار الله"، تنفيذ 5 عمليات عسكرية، تضمنت استهداف سفينة بريطانية اسمها (هوب آيلاند) البريطانية في البحر الأحمر بعددٍ من الصواريخ، ومهاجمة سفينتين إسرائيليتين الأولى (إم إس سي غرايس إف) في المحيط الهندي، والأخرى (إم إس سي غينا) في البحر العربي، بصواريخ بالستية ومجنحة، فيما استهدف سلاح الجو المُسير للجماعة عدداً من الفرقاطات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.وأعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، أن قواته استهدفت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 90 سفينة مرتبطة بإسرائيل أو أميركا وبريطانيا، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.منتصف آذار/ مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأميركية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.وبدأت أميركا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240409/مجلس-القيادة-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بالتصعيد-في-البحر-الأحمر-للهروب-من-التزاماتهم-بالسلام-1087857892.html
https://sputnikarabic.ae/20240407/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-عدد-من-السفن-الإسرائيلية-والبريطانية-والأمريكية-1087778299.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/05/1085741581_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b60ee535e7793041407928978ceeac00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

القوات الأمريكية تعلن تدمير صاروخ لـ "أنصار الله" كان يستهدف سفينة في خليج عدن

03:34 GMT 10.04.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Wattالبحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد "أنصار الله"
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
تابعنا عبر
أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم صاروخي شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية على سفينة أميركية في خليج عدن.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إنه "في حوالي الساعة 3:00 صباحاً (بتوقيت صنعاء) في 9 نيسان/ أبريل، نجحت السفينة (يو إس إس ماسون) في الاشتباك وتدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران، من اليمن فوق خليج عدن".
غرق السفينة روبي مار البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة أنصار الله اليمنية 3 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
مجلس القيادة اليمني يتهم "أنصار الله" بالتصعيد في البحر الأحمر للهروب من التزاماتهم بالسلام
أمس, 20:33 GMT
وأضافت أن "من المرجح أن الصاروخ الباليستي المضاد للسفن كان يستهدف السفينة (MV Yorktown)، وهي سفينة مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم الولايات المتحدة، ترافقها سفينة حربية أمريكية (يو إس إس ماسون) و(يو إس إس لابون)".
وذكرت أنه "لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل الولايات المتحدة والتحالف أو السفن التجارية".
واعتبرت أن "الصاروخ الباليستي المضاد للسفن يمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".
ووفق البيان، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أماناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".
ويوم الأحد الماضي، أعلنت "أنصار الله"، تنفيذ 5 عمليات عسكرية، تضمنت استهداف سفينة بريطانية اسمها (هوب آيلاند) البريطانية في البحر الأحمر بعددٍ من الصواريخ، ومهاجمة سفينتين إسرائيليتين الأولى (إم إس سي غرايس إف) في المحيط الهندي، والأخرى (إم إس سي غينا) في البحر العربي، بصواريخ بالستية ومجنحة، فيما استهدف سلاح الجو المُسير للجماعة عدداً من الفرقاطات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.
وأعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، أن قواته استهدفت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 90 سفينة مرتبطة بإسرائيل أو أميركا وبريطانيا، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
منتصف آذار/ مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأميركية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.
المتحدث العسكري لـأنصار الله، العميد يحيى سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف عدد من السفن الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية
7 أبريل, 13:38 GMT
وبدأت أميركا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы выносят тело из разрушенной больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... عباس: الشعب الفلسطيني يتعرض لـ"حرب إبادة" أمس, 21:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... زعماء مصر والأردن وفرنسا يدعون لوقف إطلاق النار في غزة الآنأمس, 06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала