https://sputnikarabic.ae/20240410/القوات-الروسية-تحسن-موقعها-التكتيكي-على-محور-أفدييفكا--1087866853.html
القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي على محور أفدييفكا
القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي على محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من القوات الروسية حسنت تموضعها التكتيكي على محور أفدييفكا، وصدت 11 هجوما مضادا من القوات المسلحة... 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T11:24+0000
2024-04-10T11:24+0000
2024-04-10T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزاة الدفاع الروسية: "على اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي، وصدت 11 هجوما للقوات الأوكرانية في مناطق بيرفومايسك وفوديان ونوفوباخموتوفكا وأومانسكوي وبيرديتش في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 395 جنديا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومدافع هاوتزر "مستا بي" عيار 152 ملم، ومدفع من طراز "غفوزديكا".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وصدت هجومًا مضادًا للمجموعة المهاجمة التابعة للواء 31 للحرس الوطني الأوكراني في منطقة غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "على اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة، وألحقت أضرارًا بالنيران بالقوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق كراسنوي ونوفوكالينوفو وكليشيفكا ونوفو وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 360 عسكريًا، وناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و5 مركبات.القوات الروسية تدمر قاعدة تخزين أوكرانية مع 32 مدفع هاوتزروتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240410/القوات-الروسية-تدمر-قاعدة-تخزين-أوكرانية-مع-32-مدفع-هاوتزر-1087867007.html
https://sputnikarabic.ae/20240410/غراد-تمطر-مشاة-القوات-الأوكرانية-بالنار-فيديو-1087863408.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي على محور أفدييفكا
11:24 GMT 10.04.2024 (تم التحديث: 11:46 GMT 10.04.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من القوات الروسية حسنت تموضعها التكتيكي على محور أفدييفكا، وصدت 11 هجوما مضادا من القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان وزاة الدفاع الروسية: "على اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي، وصدت 11 هجوما للقوات الأوكرانية في مناطق بيرفومايسك وفوديان ونوفوباخموتوفكا وأومانسكوي وبيرديتش في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 395 جنديا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومدافع هاوتزر "مستا بي" عيار 152 ملم، ومدفع من طراز "غفوزديكا".
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وصدت هجومًا مضادًا للمجموعة المهاجمة التابعة للواء 31 للحرس الوطني الأوكراني في منطقة غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 20 جنديا، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطارية تم تدمير مدفع "إم 109 بالادين" أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر "مستا بي" 152 ملم، ومدفعين من طراز "غفوزديكا" 122 ملم، ومحطتين للحرب الإلكترونية.
وتابع البيان: "على اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة، وألحقت أضرارًا بالنيران بالقوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق كراسنوي ونوفوكالينوفو وكليشيفكا ونوفو وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 360 عسكريًا، وناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و5 مركبات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.